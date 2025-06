Google lance une expérimentation susceptible de modifier la manière dont les internautes interagissent avec son moteur de recherche. La fonctionnalité est baptisée Audio Overviews et produit des résumés audio avec les derniers modèles Gemini.

Le but est de proposer une alternative à la lecture classique des résultats de recherche, en offrant un format conversationnel et facile à consommer.

Un résumé de recherche qui se transforme en podcast

Pour des recherches spécifiques, comme « Comment fonctionnent les écouteurs à réduction de bruit ? », un bouton « Generate Audio Overview » apparaît sur la page de résultats sur mobile.

Après une attente de plusieurs secondes, un petit lecteur audio s'intègre à la page. L'utilisateur peut alors écouter une discussion entre deux présentateurs virtuels qui débattent du sujet avec enthousiasme.

Le lecteur permet de mettre en pause, de couper le son ou d'ajuster la vitesse de lecture. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, des liens vers les pages web utilisées en tant que sources sont affichés sous la barre de lecture.

L'écoute active : un atout pour le multitâche

Les aperçus audio peuvent être une méthode pratique pour s'informer en mode mains libres. La solution est pensée pour les utilisateurs qui font plusieurs choses à la fois, voire qui préfèrent tout simplement un format audio pour assimiler de nouvelles informations.

Il s'agit d'obtenir une vue d'ensemble sur un sujet pas forcément maîtrisé. L'approche n'est pas nouvelle chez Google et fait écho à des outils similaires dans NotebookLM et plus récemment le chatbot IA Gemini.

Google face à la concurrence

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où Google cherche à faire évoluer l'expérience de recherche traditionnelle, notamment face à la montée en puissance des moteurs de réponse directement dans ChatGPT et autres.

Les Audio Overviews représentent un effort pour enrichir les résultats avec du contenu IA plus engageant. Pour l'instant, la prudence reste toutefois de mise et la fonctionnalité est une expérience disponible uniquement via Search Labs.

Elle est limitée aux utilisateurs aux États-Unis et en anglais. Un système de commentaires a été mis en place afin de permettre à Google d'évaluer la pertinence de chaque podcast généré.