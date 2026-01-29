Google dévoile des mises à jour pour son assistant Gemini dans le navigateur Chrome sur Windows, macOS et désormais Chromebook Plus. Avec d'abord une disponibilité aux États-Unis, l'évolution la plus visible est le remplacement de la fenêtre flottante.

Un panneau latéral de Gemini pour l'expérience utilisateur

Le nouveau panneau latéral ancre Gemini sur le côté de l'écran, le rendant accessible en permanence.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de gérer plusieurs tâches simultanément, comme comparer des options à travers de nombreux onglets, résumer des avis produits. Afin d'optimiser les comparaisons, Gemini peut comprendre que plusieurs onglets ouverts depuis une même page forment un groupe de contexte.

Ultérieurement, Google prévoit l'intégration de Personal Intelligence pour permettre à Chrome de se souvenir du contexte des conversations passées et fournir des réponses sur mesure en se basant sur les données personnelles de l'utilisateur.

Une touche de créativité et de productivité

La créativité est aussi à l'honneur avec l'arrivée de Nano Banana directement dans Chrome. Cet outil permet de transformer des images présentes sur une page web à la volée, simplement en décrivant la modification souhaitée dans le panneau latéral. Il n'est pas nécessaire de télécharger puis réimporter une image, ni d'ouvrir un autre onglet.

La productivité est renforcée grâce au support des Connected Apps. Gemini peut interagir avec des services comme Gmail, Agenda, Maps, YouTube, Google Shopping et Flights.

Un exemple cité est celui de retrouver un vieil e-mail contenant les détails d'un événement, consulter Google Flights pour des recommandations de vols, puis rédiger un brouillon d'e-mail pour informer des collègues de l'heure d'arrivée.

Google mise aussi sur la navigation avec l'IA

Cette offensive de Google s'inscrit dans un contexte concurrentiel intense, où des acteurs tels que OpenAI (ChatGPT Atlas) ou Perplexity (Comet) ont leurs propres navigateurs basés sur l'IA. La vision à long terme est celle d'une navigation proactive et contextuelle, où l'IA anticipe les besoins de l'utilisateur.