Jusqu'à présent, le rôle de Google Chrome en matière de sécurité était celui d'un conseiller prudent : il stockait vos mots de passe et vous alertait en cas de fuite de données. Mais le géant de la recherche s'apprête à passer de conseiller à acteur.

Une nouvelle fonctionnalité, actuellement en test, va permettre au navigateur non seulement d'analyser vos mots de passe à la volée, mais aussi de les changer automatiquement, que cela vous plaise ou non. Une innovation à double tranchant qui place la sécurité au-dessus du choix de l'utilisateur.

Comment fonctionnera ce changement automatique de mot de passe ?

L'approche de Google Chrome se veut radicale. Lorsqu'un utilisateur se connectera à un site web avec un mot de passe que le navigateur identifie comme ayant été compromis dans une fuite de données, une alerte s'affichera. Mais contrairement à aujourd'hui, cette alerte ne laissera qu'une seule option : "Modifier mon mot de passe pour moi".





Le navigateur prendra alors la main pour générer un nouvel identifiant sécurisé et le sauvegarder. Pour l'utilisateur, refuser cette automatisation reviendrait à se déconnecter de son compte Google ou à changer de navigateur. C'est une vision de la sécurité par la contrainte, qui vise à protéger les internautes, y compris contre leurs propres mauvaises habitudes.

Pourquoi Google pousse-t-il si fort vers les passkeys ?

Cette modification automatique des mots de passe n'est qu'une étape dans une stratégie plus large : accélérer l'adoption des passkeys. Dans les versions de test de Chrome, une autre fonctionnalité expérimentale convertit automatiquement et silencieusement les mots de passe enregistrés en passkeys sur les sites compatibles. L'utilisateur n'a rien à faire.





L'objectif est clair : les passkeys sont intrinsèquement plus sûrs que les mots de passe traditionnels. Ils ne sont pas stockés sur des serveurs vulnérables aux piratages et sont résistants au phishing. En automatisant cette transition, Google espère éradiquer une des plus grandes faiblesses de la sécurité en ligne.

Est-ce que cette automatisation est bénéfique ou nuisible ?

Le sujet suscite des opinions divergentes. D'une part, cette stratégie proactive pourrait considérablement abaisser le nombre de comptes compromis, surtout pour les utilisateurs moins expérimentés qui emploient des mots de passe fragiles. C'est une mesure de protection supplémentaire dans un environnement numérique de plus en plus risqué.





Par ailleurs, elle soulève d'importantes interrogations sur la maîtrise et la souveraineté relatives aux données. En exerçant une pression sur les utilisateurs, Google consolide sa place centrale dans la gestion de notre identité numérique. Pour ceux qui désirent conserver un contrôle intégral sur leurs identifiants, l'unique option sera d'opter pour des gestionnaires de mots de passe autonomes ou des navigateurs davantage tournés vers la protection de la vie privée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle déployée ?

Pour l'instant, ces fonctionnalités sont en phase de test dans les versions expérimentales de Chrome (Canary). Google n'a pas encore communiqué de date de déploiement pour la version stable, mais cela pourrait arriver dans les prochains mois, courant 2026.

Comment puis-je tester la conversion automatique en passkeys ?

Si vous êtes aventureux, vous pouvez télécharger Chrome Canary. Il vous faudra ensuite activer une option spécifique (un "flag") en tapant `chrome://flags/#web-authentication-passkey-upgrade` dans la barre d'adresse, puis activer l'option correspondante dans le gestionnaire de mots de passe de Google.

Cette opération est-elle conforme à la loi en Europe ?

C'est une question qui présente une certaine complexité. Cette modification obligatoire de données personnelles pourrait potentiellement contredire certaines clauses du RGPD ou du DMA (Digital Markets Act), qui ont pour objectif d'assurer la liberté de choix de l'utilisateur. Il est possible que Google soit contraint de modifier cette fonction pour le marché européen.