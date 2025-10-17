Perdre l'accès à son compte Google est l'un des pires cauchemars numériques modernes. Entre les photos, les mails et l'accès à des dizaines d'autres services, c'est toute une vie numérique qui peut s'évaporer.

Conscient de cette angoisse, Google déploie une nouvelle fonctionnalité qui mise sur la confiance humaine pour simplifier la récupération de compte : les "Contacts de Récupération". Une sorte de "coup de fil à un ami" version 2.0 pour prouver que vous êtes bien vous.

Qu'est-ce que les "Contacts de Récupération" et comment ça marche ?

C'est la nouvelle fonctionnalité de sécurité que Google a commencé à déployer : les "Contacts de Récupération". Le principe est simple : vous désignez à l'avance un ou plusieurs amis proches ou membres de votre famille (jusqu'à 10) comme personnes de confiance. Ces derniers devront accepter votre invitation.





Si un jour vous êtes bloqué hors de votre compte (mot de passe oublié, téléphone perdu, piratage...), vous pourrez choisir de faire appel à l'un d'eux. Votre contact recevra alors un code à usage unique, valable 15 minutes, qu'il devra vous communiquer. En saisissant ce code, vous prouverez à Google votre identité et pourrez reprendre le contrôle de votre compte. Une fois un contact utilisé, il ne peut plus l'être pendant sept jours.

Pourquoi Google lance-t-il cette fonctionnalité maintenant ?

Cette nouvelle couche de sécurité arrive à un moment charnière. Avec la montée en puissance des "passkeys", qui remplacent les mots de passe mais sont souvent liés à un appareil spécifique, le risque de se retrouver totalement bloqué en cas de perte ou de vol de son smartphone est bien réel. Les méthodes de récupération traditionnelles (email ou numéro de téléphone de secours) ne sont pas toujours accessibles.





Les contacts de récupération offrent donc une alternative humaine et rassurante, un filet de sécurité supplémentaire qui ne dépend pas uniquement de la technologie. Google renforce également la sécurité de son écosystème avec d'autres ajouts, comme la détection de liens suspects dans Google Messages et une nouvelle méthode de récupération de compte via le numéro de téléphone.

Cette méthode est-elle vraiment sécurisée ?

Si la fonctionnalité est bien intentionnée, elle introduit un nouveau vecteur de risque bien connu dans le monde du piratage : l'ingénierie sociale. Des experts en sécurité soulignent qu'un pirate suffisamment malin pourrait tenter de manipuler votre contact de confiance pour obtenir le code de récupération. "Tout système qui repose sur la confiance humaine peut être socialement manipulé", prévient un architecte en sécurité.





Google a cependant prévu des garde-fous. Le système analyse le contexte de la demande de récupération (localisation, appareil utilisé, adresse IP...) pour évaluer sa légitimité. Même si un contact valide la demande, Google peut décider de placer le compte sous une "suspension de sécurité" temporaire pour laisser le temps au véritable propriétaire de réagir en cas d'usurpation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer les "Contacts de Récupération" ?

La fonctionnalité est en cours de déploiement. Pour l'activer, rendez-vous dans les paramètres de votre compte Google, dans l'onglet "Sécurité". Vous y trouverez la nouvelle option pour ajouter vos contacts de confiance.

Qui peut être désigné comme contact de récupération ?

Vous pouvez choisir n'importe quel ami ou membre de votre famille possédant un compte Google. La personne devra accepter votre invitation pour que la liaison soit active. Vous pouvez désigner jusqu'à 10 personnes. Les comptes professionnels (Google Workspace) et les comptes d'enfants ne sont pas éligibles.

Quelles autres nouveautés de sécurité Google a-t-il annoncées ?

En parallèle, Google renforce la sécurité de Google Messages. L'application va désormais intégrer une détection de liens malveillants, qui vous alertera avant d'ouvrir une URL suspecte. Une autre fonction, "Key Verifier", permettra de vérifier via un QR code que vous discutez bien avec la bonne personne et que vos messages sont chiffrés de bout en bout.