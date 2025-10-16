Google n'en finit plus de tisser la toile de son intelligence artificielle Gemini à travers tout son écosystème. Après avoir transformé la recherche et la retouche photo, c'est au tour de l'application Google Messages de recevoir une nouvelle compétence qui pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec les liens.

Découverte dans le code d'une version bêta, une option nommée "Insights" promet de vous dire ce que cache une page web avant même que vous ne preniez le risque de l'ouvrir.

Comment va fonctionner ce résumé par IA ?

Actuellement, lorsque vous recevez un lien, Google Messages affiche une petite vignette avec le titre et une image. La future mise à jour y ajoutera un nouveau bouton, "Insights" (aperçus), orné du logo de l'IA Gemini. Un appui sur ce bouton suffira pour que l'intelligence artificielle analyse le contenu de la page distante et vous en fournisse un résumé concis directement dans la conversation.





Fini, donc, le besoin de basculer vers le navigateur pour simplement évaluer la pertinence ou la longueur d'un article. Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore active pour le grand public, sa présence dans le code de l'application ne laisse que peu de doutes sur son déploiement à venir. Google semble bien décidé à rendre nos SMS plus "intelligents".

Quels sont les avantages concrets pour l'utilisateur ?

Au-delà du gain de temps évident, le principal intérêt de cette fonctionnalité réside dans la sécurité. C'est un véritable filtre de précaution. Combien de fois hésitons-nous avant de cliquer sur un lien à l'apparence suspecte, envoyé par un numéro inconnu ? En offrant un résumé du contenu sans exposer l'utilisateur au site lui-même, Google dresse une barrière efficace contre les tentatives de phishing ou le téléchargement de logiciels malveillants.





Cette approche permet d'évaluer la crédibilité d'une source avant de s'y aventurer. Si le résumé généré par l'IA semble incohérent ou alarmiste, l'utilisateur saura immédiatement qu'il faut se méfier. C'est un peu comme avoir un assistant personnel qui lirait le courrier potentiellement dangereux à votre place.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Pour l'instant, "Insights" reste une fonctionnalité expérimentale, cachée au sein des versions bêta de Google Messages. La firme de Mountain View n'a communiqué aucune date de lancement officielle. D'après les premières analyses, l'option pourrait même être désactivée par défaut, nécessitant une activation manuelle dans un menu dédié aux "aperçus automatiques".





Cependant, la stratégie actuelle de Google, qui consiste à intégrer Gemini dans la moindre de ses applications, laisse penser que le déploiement pourrait être assez rapide. Il est fort probable que cette nouveauté, à la fois pratique et sécurisante, fasse partie d'une prochaine mise à jour majeure de l'écosystème Android.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que "Insights" dans Google Messages ?

"Insights" est une future fonctionnalité de l'application Google Messages qui utilisera l'intelligence artificielle Gemini pour analyser le contenu d'une page web partagée dans une conversation et en fournir un résumé textuel sans que l'utilisateur ait besoin de cliquer sur le lien.

Cette fonctionnalité sera-t-elle activée par défaut ?

D'après les informations trouvées dans le code de la version bêta, il semble que la fonctionnalité pourrait être optionnelle. Les utilisateurs devraient probablement l'activer manuellement dans un menu de paramètres, ce qui leur laisserait le contrôle sur l'analyse automatique des liens.

Cette IA remplace-t-elle l'aperçu de lien existant ?

Non, elle vient en complément. L'aperçu actuel, qui affiche le titre de la page et une image, sera conservé. Le bouton "Insights" apparaîtra comme une option supplémentaire pour ceux qui désirent obtenir un résumé détaillé avant d'ouvrir le lien dans leur navigateur.