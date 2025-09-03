Vous utilisez l'application Google Drive sur Android pour scanner vos documents ? La firme de Mountain View a une bonne nouvelle pour vous.

Prenant en compte les retours d'utilisateurs, Google a revu l'expérience utilisateur de sa fonction de numérisation. L'objectif est de rendre le processus plus fluide, plus lisible, mais aussi plus efficace. La mise à jour est en cours de déploiement et concerne tous les utilisateurs Android.

Comment cette mise à jour rend-elle le processus plus intuitif ?

La refonte de l'interface graphique est la nouveauté la plus visible. Google s'est appuyé sur les codes de son design Material 3 Expressive pour proposer un affichage optimisé.

L'aperçu des documents numérisés occupe désormais toute la largeur de l'écran, ce qui permet de vérifier plus facilement la qualité du scan. De plus, les outils d'édition sont mieux organisés et plus simples d'accès, sous forme de pastilles.

Quels sont les nouveaux outils de gestion pour vos scans ?

La numérisation de documents n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de praticité. Google a amélioré la gestion des pages scannées. Il est maintenant possible de réorganiser l'ordre des pages par un simple glisser-déposer, ce qui était une demande fréquente des utilisateurs.

Les boutons pour supprimer des pages ou en reprendre la capture sont aussi plus clairement séparés, évitant les erreurs de manipulation et rendant le flux de travail plus direct.

Qui peut bénéficier de ces améliorations ?

Cette mise à jour n'est pas limitée aux seuls abonnés payants. Google a précisé que cette refonte sera disponible pour l'ensemble de ses clients, qu'ils soient clients de Google Workspace, abonnés individuels ou simples utilisateurs avec un compte Google personnel.

Le déploiement a débuté le 1er septembre et s'étalera sur une quinzaine de jours, garantissant une arrivée progressive mais universelle de la fonctionnalité sur tous les appareils Android éligibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale amélioration apportée par cette mise à jour ?



La refonte de l'interface de numérisation sur Android est le changement majeur. Elle rend l'aperçu des documents plus large et la navigation plus intuitive.

La mise à jour est-elle disponible pour les utilisateurs iOS ?



Non, cette refonte est pour le moment réservée aux utilisateurs d'appareils Android. Google n'a pas communiqué sur une future disponibilité pour les utilisateurs iOS.

Qu'est-ce que le design "Material 3 expressive" ?



Il s'agit du langage de conception de Google, qui met l'accent sur une esthétique épurée, des couleurs dynamiques et une ergonomie améliorée pour les applications mobiles, afin d'offrir une expérience utilisateur plus confortable et intuitive.