Numériser un document avec son smartphone est devenu un réflexe, mais pour les dossiers de plusieurs pages, l'opération restait fastidieuse. Google aborde cette question avec une évolution marquante de son instrument de numérisation intégré à Google Drive.

Suite à l'amélioration de la clarté des numérisations fin 2024, l'entreprise de Mountain View prend les choses au niveau supérieur en intégrant une forte dose d'intelligence artificielle pour rendre le processus complètement automatisé.

Comment marche cette nouvelle fonction de capture automatique ?

Actuellement en phase d'expérimentation grâce au programme Google Workspace Labs, cette innovation révolutionne radicalement la façon de numériser. Terminée l'époque où il fallait presser le bouton de l'appareil photo pour chaque page.

À présent, le scanner opère en continu : il suffit de positionner une page devant l'objectif, et l'intelligence artificielle la repère, la saisit et l'incorpore automatiquement au PDF en cours d'élaboration.





Il ne reste plus qu'à introduire la page suivante, puis à poursuivre ainsi. L'opération, qui nécessitait auparavant plusieurs minutes, ne prend désormais plus que quelques dizaines de secondes.

Qu'est-ce que cette mise à jour apporte d'autre que la rapidité ?

Cette révision s'accompagne d'une nouvelle interface utilisateur, fondée sur le design Expressif Material 3. Elle rend l'expérience plus simple en la rendant plus colorée et épurée. Le bouton de prise de vue a été repositionné et le commutateur manuel/automatique a été éliminé, car la capture automatique est désormais la règle.



Les bords des documents identifiés sont éclairés par des reflets verts et bleus, fournissant un retour visuel explicite et intuitif. Une fois la numérisation effectuée, l'éditeur intégré offre constamment la possibilité d'apporter des modifications avant de finaliser et sauvegarder le fichier.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle accessible à tous ?

À l'heure actuelle, ce scanner de nouvelle génération est en phase de test et son déploiement se réalise graduellement parmi les participants du programme Google Workspace Labs.

Même si Google n'a pas encore annoncé de date officielle pour son lancement public, l'accueil positif et l'évolution constante de cette fonctionnalité suggèrent une disponibilité imminente pour tous les utilisateurs Android et iOS dans un avenir proche. Cette évolution transforme Google Drive en non seulement un service de stockage, mais également en une solution de productivité complète et hautement efficace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette nouvelle fonction est-elle gratuite ?

Oui, la fonction de scanner est intégrée à l'application Google Drive, qui est gratuite. Cette nouvelle version dopée à l'IA sera donc accessible à tous les utilisateurs sans surcoût, une fois qu'elle sera déployée en version stable.

Dois-je activer quelque chose pour en bénéficier ?

Une fois la mise à jour déployée sur votre compte, la capture automatique deviendra le mode par défaut du scanner. Il n'y aura aucune option à activer manuellement. L'ancien sélecteur de mode a d'ailleurs été supprimé de l'interface.

La qualité des scans est-elle toujours aussi bonne ?

Oui, cette mise à jour se concentre sur la vitesse et l'automatisation, mais elle conserve les améliorations de qualité d'image introduites fin 2024. Les documents numérisés restent nets, les ombres sont supprimées et la luminosité est ajustée automatiquement pour une lisibilité optimale.