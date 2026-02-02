C'est un sursis inattendu pour les utilisateurs les plus réfractaires. Google a de nouveau décalé l'échéance pour la transition des comptes Fitbit vers son propre écosystème. Alors que la fin était annoncée pour le 2 février 2026, les utilisateurs disposent désormais de quelques mois supplémentaires pour effectuer la bascule. Une décision qui s'inscrit dans la longue stratégie d'intégration de Fitbit, racheté par le géant américain en 2019.

Pourquoi cette migration est-elle devenue obligatoire ?

Depuis son acquisition, Google a progressivement fait de l'application Fitbit le centre névralgique de ses services de santé. L'application ne se contente plus de gérer les appareils de la marque historique, elle est également devenue indispensable pour les possesseurs de montres connectées comme la Pixel Watch, centralisant ainsi toutes les informations de bien-être.

L'objectif est clair : unifier l'expérience utilisateur sous une seule bannière. En imposant la migration vers un compte Google, l'entreprise simplifie la gestion des connexions et centralise les informations. Cela permet d'avoir un seul identifiant pour piloter l'ensemble des appareils et applications connectées de l'écosystème, assurant une meilleure cohérence logicielle.

Quelles sont les nouvelles échéances à respecter ?

La nouvelle date butoir est donc le 19 mai 2026. À compter de ce jour, il ne sera plus possible d'accéder aux services Fitbit avec un ancien compte dédié. La migration vers un profil Google deviendra l'unique porte d'entrée pour continuer à utiliser son appareil et consulter son historique d'activité.

Pour ceux qui refuseraient la transition, les conséquences seront irréversibles, car le compte Fitbit sera purement et simplement supprimé. Cependant, une dernière chance est offerte pour récupérer ses données personnelles : les utilisateurs auront jusqu'au 15 juillet 2026 pour télécharger l'historique de leur activité avant sa suppression définitive des serveurs.

Est-ce la fin annoncée de la marque Fitbit ?

Cette fusion forcée et l'effacement progressif de l'identité de la marque au profit des solutions Google pourraient laisser penser que Fitbit vit ses dernières heures. Plusieurs signes ont alimenté cette inquiétude au cours des derniers mois, la stratégie de Google semblant parfois manquer de clarté pour l'avenir de la marque pionnière des traqueurs d'activité.

Pourtant, la firme de Mountain View se veut rassurante. Elle a affirmé que des projets restaient en développement au sein des équipes Fitbit et que des nouveautés matérielles étaient même attendues pour cette année. La marque n'est donc pas officiellement sur une voie de garage, même si son avenir dépendra entièrement de la stratégie globale de Google en matière de santé connectée.