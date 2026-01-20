Google s'apprête à corriger une lacune notable de sa gamme de montres connectées. Des lignes de code découvertes par le site Android Authority révèlent le développement d'une fonctionnalité d'alerte anti-oubli.

Longtemps attendue, cette option, déjà présente chez ses concurrents directs comme Apple et Samsung, préviendra les utilisateurs lorsque la liaison avec leur téléphone est rompue, évitant ainsi les départs précipités sans leur précieux appareil.

Comment cette nouvelle alerte va-t-elle fonctionner ?

La fonction, nommée en interne "Notify when left behind", repose entièrement sur la technologie Bluetooth. Tant que la montre est portée au poignet et que la liaison est active, tout va bien. Mais si vous vous éloignez au point de dépasser la portée du signal, la montre enverra une notification vibrante ou un message pour vous rappeler à l'ordre.

Le diable, comme souvent, se cache dans les détails. Pour éviter les fausses alertes, par exemple lors d'un simple aller-retour à la cuisine, Google devra intégrer une latence intelligente. L'objectif est de distinguer un véritable oubli d'une perte de connexion temporaire. La firme pourrait aussi permettre de désactiver l'alerte dans des lieux de confiance, comme le domicile.

Qui pourra bénéficier de cette mise à jour ?

C'est la grande question. Pour l'instant, le mystère demeure sur la compatibilité exacte de cette fonctionnalité. Sera-t-elle exclusive aux possesseurs de smartphones Pixel ou ouverte à tous les appareils Android via l'application Pixel Watch ? Google n'a pas encore communiqué sur ce point.

Une ligne de code suggère même que tous les modèles de montres ne seraient pas compatibles, impliquant une possible nécessité de mise à jour matérielle ou de remplacement pour les plus anciennes versions. Cette amélioration viendrait en tout cas renforcer l'écosystème de Google et la sécurité des utilisateurs, un enjeu majeur pour la marque.

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle disponible ?

Aucune date de déploiement officielle n'a été annoncée. Les indices laissent penser que l'option arrivera via une future mise à jour logicielle. Cette nouveauté s'inscrit dans une série d'améliorations récentes visant à rendre la Pixel Watch plus compétitive, comme la synchronisation du mode "Ne pas déranger" ou la simplification des captures d'écran. En ajoutant cette alerte, Google rattrape enfin son retard sur un point essentiel de l'expérience utilisateur face aux Apple Watch et Galaxy Watch.

Cette fonction est plus qu'un simple gadget ; c'est un vrai garde-fou du quotidien pour quiconque a déjà vécu ce mini-drame de l'oubli de son smartphone. Entre les clés, le portefeuille et les écouteurs sans fil, notre charge mentale est déjà bien assez lourde. On peut espérer une annonce officielle dans les prochains mois.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la fonction "avertir en cas d'oubli" sur la Pixel Watch ?

Il s'agit d'une future alerte qui préviendra l'utilisateur via une notification sur sa montre lorsque celle-ci perd la connexion Bluetooth avec son téléphone. L'objectif est d'éviter d'oublier son smartphone en partant de chez soi ou du bureau.

Cette fonctionnalité existe-t-elle déjà sur d'autres montres ?

Oui, absolument. Les montres connectées de concurrents comme les Apple Watch et les Samsung Galaxy Watch proposent une fonction similaire depuis longtemps. Google comble ainsi un retard notable sur ce point.

L'alerte se déclenchera-t-elle immédiatement ?

Probablement pas. Pour éviter un excès de notifications inutiles (par exemple, en changeant de pièce), Google devrait intégrer un délai de déclenchement ou un système de zones de confiance pour ne lancer l'alerte qu'en cas de réel oubli.