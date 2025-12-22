Le plan semblait gravé dans le marbre : Gemini devait remplacer le fidèle Google Assistant avant la fin 2025. Un futur inévitable. Pourtant, Google vient de freiner des quatre fers. La migration totale est officiellement repoussée à 2026, un rétropédalage qui révèle les difficultés techniques de la firme. Pendant ce temps, l'IA s'exporte et fait son apparition au Canada, un premier pas hors des États-Unis qui préfigure son arrivée en Europe.

Pourquoi ce report inattendu de la part de Google ?

Le problème de fond est simple : l'IA Gemini n'est pas encore un bon assistant pour les commandes basiques. C'est un puissant modèle de langage, excellent pour résumer des emails ou générer du texte. Mais pour allumer une lumière ou lancer un minuteur ? Il se montre souvent plus lent, plus lourd et moins précis que son prédécesseur.

Sharing another progress update on the Early Access program for Gemini for Home. ?



Exciting news for our Canadian users: We are expanding the program to Canada, starting with English—with French support coming in early 2026! ??



Looking forward to your feedback so we can… — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) December 18, 2025

Remplacer un outil qui exécute des ordres simples par une IA qui peut "halluciner" est un pari risqué. Google le sait et préfère se donner du temps pour assurer une transition fluide, comme l'indique la mise à jour de sa page de support. En clair, le produit n'est pas prêt à remplacer un outil comme Google Assistant, utilisé par des milliards de personnes.

Quelle est la stratégie de déploiement à l'international ?

Malgré ce report, le déploiement continue sur d'autres fronts. Anish Kattukaran, chef de produit chez Google Home, a annoncé une étape majeure : l'expansion du programme au Canada. Pour le moment, cette ouverture se fera uniquement en anglais, mais elle marque une volonté claire d'aller de l'avant.

La grande nouvelle pour les francophones est la confirmation de la prise en charge du français pour début 2026. Cette avancée laisse évidemment penser que la France sera la prochaine sur la liste. L'inscription au programme d'accès anticipé se fait via l'application Google Home et est attribuée par "Maison" configurée, et non par compte utilisateur.

Faut-il se précipiter sur Gemini for Home ?

L'impatience est compréhensible, mais il faut garder la tête froide. Participer à un accès anticipé rime inévitablement avec bugs et instabilité. Le bon vieux Google Assistant, lui, a le mérite de fonctionner de manière fiable pour les tâches essentielles de la domotique.

Plus important encore, la transition cache quelques surprises. Google semble avoir omis de préciser que certaines fonctionnalités avancées, comme Gemini Live, seraient réservées aux abonnés Google Home Premium. Le futur de la domotique intelligente pourrait donc avoir un coût supplémentaire non négligeable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je utiliser Gemini sur Google Home en France actuellement ?

Non, pour le moment, l'accès anticipé à Gemini for Home est réservé aux États-Unis et désormais au Canada. L'arrivée du support pour la langue française début 2026 au Canada est cependant un signe très positif pour un déploiement futur en France.

Gemini est-il plus performant que Google Assistant ?

Cela dépend de l'usage. Pour des tâches complexes comme la rédaction ou la synthèse, Gemini est bien plus puissant. Cependant, pour des commandes simples et rapides (gérer un minuteur, contrôler des lumières), Google Assistant reste souvent plus efficace et réactif.

L'utilisation de Gemini sera-t-elle entièrement gratuite ?

Non, tout ne sera pas gratuit. Google a déjà indiqué que certaines fonctionnalités avancées, à l'image de Gemini Live, feront partie d'un abonnement payant Google Home Premium. Les fonctionnalités de base devraient cependant rester accessibles gratuitement.