Comme chaque fin d'année, la vague des bilans personnalisés déferle sur nos écrans. Initiée par le célèbre Spotify Wrapped, cette tendance a été adoptée par toutes les grandes plateformes, de YouTube à Twitch.

Valve ne fait pas exception et propose pour la quatrième année consécutive son Steam Replay, une rétrospective détaillée de l'année écoulée pour des millions de joueurs sur PC. L'édition 2025, qui couvre la période du 1er janvier au 14 décembre, est désormais accessible.

Comment fonctionne le Steam Replay et que révèle-t-il sur mon année ?

Votre bilan personnel est une véritable mine d'informations sur vos habitudes. Pour le consulter, il suffit de se rendre sur le site de Valve ou de cliquer sur la bannière dédiée dans l'application Steam. La plateforme y détaille le nombre de jeux auxquels vous avez joué, vos titres favoris, le nombre de succès déverrouillés, et même la répartition de votre utilisation entre clavier et manette.

Cependant, il faut noter quelques limites importantes. Le Steam Replay ne prend pas en compte le temps de jeu hors ligne ou lorsque vous êtes déconnecté des serveurs. De la même manière, les jeux non sortis, les pré-chargements ou les titres désactivés de votre bibliothèque sont exclus du calcul, ce qui peut légèrement fausser la vision d'ensemble pour certains utilisateurs.

Quelle est la tendance générale des joueurs sur Steam ?

C'est ici que les données deviennent fascinantes, voire contre-intuitives. Si chaque joueur analyse ses propres statistiques, Valve les compile pour dresser un portrait global qui détonne. Le fait le plus marquant : en 2025, seulement 14 % du temps de jeu total sur la plateforme a été consacré à des jeux vidéo sortis cette même année. C'est un chiffre incroyablement bas qui révèle une réalité méconnue.

It's the most wonderful time of the year - Steam Replay 2025 is now available!



Take a trip down memory lane and see how many games you played, how much you played per month, and many more fun stats for the year.



Check out yours (login required): https://t.co/Zq9vxaFit4… pic.twitter.com/SrVS9oNdIP — Steam (@Steam) December 16, 2025

La répartition du reste du temps est encore plus parlante. Pas moins de 40 % du temps de jeu a été passé sur des titres âgés de huit ans ou plus, tandis que 44 % l'ont été sur des jeux ayant entre un et sept ans. Les statistiques sur l'utilisateur médian sont tout aussi révélatrices : en moyenne, un joueur ne lance que quatre jeux différents par an et ne débloque que 11 succès. Des chiffres bien loin de l'image du joueur boulimique de nouveautés.

Pourquoi les anciens jeux dominent-ils toujours autant ?

Cette forte polarisation vers les titres plus anciens s'explique par plusieurs facteurs structurels. D'abord, la domination écrasante de jeux-services comme Counter-Strike 2, Dota 2 ou PUGB. Ces géants du multijoueur captent une part énorme du temps de jeu grâce à un modèle économique et des mises à jour constantes qui fidélisent les communautés sur le très long terme.

Ensuite, la culture des soldes Steam joue un rôle majeur. Les joueurs accumulent des dizaines, voire des centaines de jeux à bas prix dans leurs bibliothèques, créant un "backlog" colossal. Ils privilégient ainsi la découverte de ces titres plus anciens et rentabilisés plutôt que l'achat systématique de nouveautés au prix fort. Cette tendance, bien que fluctuante d'une année à l'autre, démontre une forte inertie dans les habitudes de consommation sur la plus grande plateforme de jeu PC au monde.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment puis-je accéder à mon Steam Replay 2025 ?

Vous pouvez consulter votre bilan annuel personnalisé en vous connectant à votre compte sur le site officiel de Steam ou directement via la bannière promotionnelle présente sur la page d'accueil du magasin dans l'application de bureau.

Mon temps de jeu en mode hors ligne est-il comptabilisé ?

Non, le Steam Replay ne prend en compte que le temps de jeu enregistré lorsque vous êtes connecté à Internet et aux serveurs de Steam. Toute activité en mode hors ligne est exclue des statistiques.

Les statistiques globales concernent-elles tous les utilisateurs ?

Oui, les pourcentages sur l'âge des jeux joués sont basés sur les données agrégées et anonymisées de l'ensemble de la base d'utilisateurs de Steam, qui comptait environ 185 millions de personnes actives fin 2024, offrant ainsi une vision très représentative du marché PC.

