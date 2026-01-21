Au Forum économique mondial de Davos, le débat sur la monétisation des chatbots IA révèle des stratégies opposées. D'abord aux États-Unis et dans le cadre d'un test, OpenAI vient d'annoncer l'arrivée des publicités dans la version gratuite de ChatGPT et pour l'abonnement ChatGPT Go. La position de Google est différente.

Google résiste à la publicité dans Gemini

Patron de Google DeepMind, Demis Hassabis a déclaré (Alex Health) que Google n'a aucun plan pour intégrer des publicités dans son assistant IA Gemini. Selon lui, un véritable assistant universel nécessite un niveau de confiance que la publicité pourrait compromettre.

Ce point de vue n'est pas sans rappeler celui de Sam Altman, avant que le patron d'OpenAI ne change finalement d'avis. Il faut dire que la pression financière est forte sur la start-up qui a besoin de diversifier ses revenus. Les abonnements payants ne sont pas suffisants.

Patron d'Anthropic (Claude), Dario Amodei est aussi sceptique pour la publicité dans les chatbots IA.

Une stratégie de monétisation alternative pour Google

Google préfère s'appuyer sur la domination de son moteur de recherche pour éviter de placer des publicités directement dans son assistant IA, et considère que Gemini et Google Search sont complémentaires.

La monétisation de l'IA chez Google, y compris avec les publicités, se concentre plutôt sur des fonctionnalités faisant partie de la recherche, comme les AI Overviews et le mode IA de Google Search, avec des tests outre-Atlantique.

Suite à la publication d'un article d'AdWeek en décembre dernier, au sujet de l'introduction de publicités dans Gemini pour 2026, Google avait déjà opposé un démenti. " Il n'y a pas de publicités dans l'application Gemini et il n'y a aucun projet actuel pour changer cela. "