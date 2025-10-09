Trois mois après son lancement et fort de plus d'un million d'utilisateurs, Gemini CLI, l'agent IA de codage de Google pour le terminal, franchit une nouvelle étape.

Le groupe Mountain View annonce le lancement des Gemini CLI Extensions, un système permettant d'intégrer des services et outils tiers directement dans l'interface en ligne de commande.

Des extensions pour transformer l'expérience des développeurs

L'objectif est de permettre aux développeurs de " connecter la puissance de Gemini à leurs flux de travail quotidiens et aux outils qu'ils utilisent le plus ".

Plutôt que de jongler entre le terminal et diverses applications, les extensions permettent de centraliser les opérations. Des partenaires comme Dynatrace, Elastic, Figma, Shopify ou encore Stripe proposent déjà des extensions.

Chaque extension contient un " playbook " intégré qui apprend instantanément à l'IA comment utiliser le nouvel outil, sans configuration complexe. L'installation se fait simplement via une commande dédiée.

Google défend un écosystème ouvert

L'annonce de Google intervient dans la foulée de celle d'OpenAI pour son système d'applications directement dans ChatGPT. Les extensions Gemini CLI sont hébergées sur des dépôts publics GitHub et peuvent être publiées sans l'aval de Google.

Les extensions peuvent regrouper des serveurs basés sur le protocole MCP (Model Context Protocol), des fichiers de contexte pour guider le modèle, et même des commandes personnalisées pour simplifier des prompts complexes.

Google publie sa propre série d'extensions, notamment pour interagir avec Google Cloud, Chrome DevTools, Firebase ou encore pour générer des images avec Nano Banana. Pour les développeurs souhaitant créer leur propre extension, Google fournit des modèles et un guide étape par étape.