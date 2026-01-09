Pour le commerce agentique, Microsoft dévoile deux solutions. La première est Copilot Checkout et marche par exemple sur les plates-bandes d'OpenAI avec Instant Checkout dans l'écosystème ChatGPT. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur un produit, comparer et finaliser leur achat.

Comment fonctionne Copilot Checkout ?

Un utilisateur demande une recommandation à Copilot et la conversation peut devenir commerciale. L'IA propose des options, et une fois le choix fait, un bouton d'achat apparaît. La transaction se déroule alors entièrement dans l'interface de Copilot.

Pour assurer ce service, Microsoft s'est associé à des géants du paiement comme PayPal, Stripe et à la plateforme d'e-commerce Shopify. Les marchands conservent la relation client et les données de transaction.

Le service est lancé aux États-Unis avec des partenaires tels que Urban Outfitters, Anthropologie, Ashley Furniture et des vendeurs Etsy.

Du shopping avec des Brand Agents

Si Copilot Checkout intègre l'achat au sein de Copilot, les Brand Agents offrent une solution directement sur les sites des commerçants. Il s'agit d'assistants d'achat IA qui " parlent avec la voix de la marque " pour guider les clients.

Entraînés sur le catalogue de produits de l'entreprise, ils peuvent répondre à des questions précises, faire des recommandations personnalisées et fluidifier le parcours d'achat. Ils arrivent sur la plateforme Shopify.

L'objectif est de reproduire l'expérience d'un vendeur expert en magasin, et selon Microsoft, les résultats sont prometteurs avec des taux de conversion supérieurs sur les sessions assistées par un Brand Agent.

Un risque pour les vendeurs ?

Cette offensive de Microsoft s'inscrit dans une tendance de fond où les IA agissent comme des intermédiaires pour les consommateurs. Le risque pour les détaillants est d'écorner leur relation directe avec les clients.