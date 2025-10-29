PayPal annonce l'adoption de l'Agentic Commerce Protocol (ACP) afin d'étendre les paiements et le shopping sur ChatGPT. Les utilisateurs du chatbot IA d'OpenAI pourront ainsi finaliser leurs achats en ayant recours au portefeuille PayPal directement dans l'interface de discussion.

Un bouton pour acheter avec PayPal sur ChatGPT

Dès le début de 2026, les utilisateurs de PayPal seront en mesure de connecter leur portefeuille à ChatGPT. Un bouton d'achat avec PayPal fera son apparition sur ChatGPT.

PayPal apportera ses garanties comme la protection des acheteurs et des vendeurs, le suivi des commandes et la résolution des litiges.

Un nouveau canal de vente pour les marchands PayPal

Ce partenariat ouvre un nouveau canal de vente d'ampleur pour les marchands du réseau PayPal. Leurs catalogues de produits, notamment dans les secteurs de l'habillement, de la beauté ou de l'électronique, seront à découvrir dans ChatGPT.

L'intégration se fera par le biais de l'Agentic Commerce Protocol qui est une norme ouverte pour le commerce par IA. Les marchands n'auront pas besoin d'intégrations individuelles et tout sera géré par PayPal.

Une voie de monétisation pour OpenAI

Pour OpenAI, qui compte des centaines de millions d'utilisateurs hebdomadaires, mais dont peu paient pour le service, c'est une nouvelle voie de monétisation.

En percevant une commission sur les ventes, OpenAI diversifie ses revenus, après des intégrations similaires avec Shopify et Etsy pour la fonctionnalité de shopping Instant Checkout de ChatGPT. Actuellement, la mise en branle concerne les États-Unis.

L'accord avec PayPal va par ailleurs au-delà. PayPal déploiera ChatGPT Enterprise pour ses plus de 24 000 employés et utilisera l'outil de codage Codex pour accélérer son développement produit.