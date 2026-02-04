Dans le cadre de la dernière mise à jour de l'application Google Home et d'un déploiement début février, une nouveauté est l'arrivée du support des boutons connectés physiques. Jusqu'à présent, les utilisateurs étaient cantonnés aux commandes vocales ou à l'ouverture de l'application pour lancer leurs routines.

Quels sont les nouveaux déclencheurs disponibles ?

La mise à jour enrichit l'éditeur d'automatisations de Google Home. Le support des boutons connectés permet de différencier plusieurs types d'interactions.

Les notes de version précisent que l'appui simple ou multiple, l'appui long et le relâchement d'appui long sont reconnus comme déclencheurs. Cela signifie qu'un seul bouton peut commander plusieurs actions distinctes.

Au-delà, d'autres capteurs peuvent en outre initier des automatisations. Il est possible de déclencher une action " Quand le taux d'humidité dépasse 60 % ", " Si l'aspirateur est à sa base ", ou encore " Quand la batterie d'un appareil est faible ".

Des états tels que " S'il y a une fuite " ou " Si la fenêtre est ouverte " sont également pris en charge.

Pourquoi cette mise à jour arrive-t-elle maintenant ?

Selon The Verge, le comblement de la lacune avec Google Home est probablement en lien avec l'essor du standard Matter, qui facilite l'interopérabilité entre les appareils de différentes marques.

Matter supprime le besoin de hubs propriétaires pour de nombreux accessoires, rendant les boutons connectés plus simples à intégrer pour le grand public.

Les sorties récentes de produits abordables ont aussi pu jouer un rôle de catalyseur, avec une base d'utilisateurs potentiellement plus vaste et une demande inhérente.

Pour l'erreur des vidéos non disponibles

En parallèle, Google s'est attaqué à un problème technique récurrent. La mise à jour apporte un correctif pour l'erreur " Vidéo non disponible " qui survenait fréquemment lors de la consultation d'événements récents capturés par les caméras de surveillance Nest.

De telles erreurs devraient être réduites lors du lancement de l'application Google Home depuis une notification ou en cliquant sur un événement récent.