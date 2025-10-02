Google procède à une transformation majeure pour son écosystème domestique. Gemini for Home s'apprête à remplacer l'historique Google Assistant sur la quasi-totalité des enceintes Google Home et des écrans Nest Hub commercialisés depuis une décennie.

Ce déploiement, d'abord prévu en accès anticipé dès la fin du mois d'octobre aux États-Unis, vise à offrir des interactions plus naturelles et contextuelles. De quoi redonner un souffle de modernité à des millions d'appareils.

Quels appareils sont concernés par la mise à jour massive ?

La grande nouvelle est la rétrocompatibilité impressionnante de cette mise à jour. Google confirme que ses appareils à partir du tout premier Google Home de 2016 recevront l'IA Gemini.

La liste comprend les Google Home Mini, Home Max, Nest Mini, ainsi que les écrans connectés Nest Hub. Cette décision stratégique permet de ne pas laisser sur le côté de nombreux d'utilisateurs et de revaloriser un parc matériel conséquent.

Gemini for Home pour tous... oui, mais

Si l'accès aux fonctionnalités de base de Gemini for Home sera gratuit, les capacités les plus poussées seront quant à elles payantes.

Le mode conversationnel Gemini Live, qui permet un dialogue continu et sans avoir à répéter le mot-clé, sera réservé aux appareils plus récents comme le Nest Hub (2e génération), le Nest Audio et le Nest Hub Max.

De plus, l'accès à ce mode nécessitera un abonnement Google Home Premium. Les fonctions de base, comme le contrôle de la maison connectée, les alarmes ou la recherche média améliorée, resteront accessibles sans surcoût.

La liste détaillée pour la compatibilité Gemini for Home

Les enceintes :

Google Home (2016)

Google Home Mini (2017)

Google Home Max (2017)

Nest Mini (2019)

Nest Audio (2020)

En soulignant par ailleurs que le Google Home Speaker prévu pour le printemps 2026 a été spécialement conçu pour Gemini.

Les écrans :

Nest Hub (2018)

Nest Hub (2019)

Nest Hub (2e génération, 2021)

Les caméras :

Nest Cam Indoor (2015)

Nest Cam Outdoor (2016)

Nest Cam IQ Indoor (2017)

Nest Cam IQ Outdoor (2017)

Nest Cam (batterie) (2021)

Nest Cam (filaire) (2021)

Nest Cam avec projecteur (2021)

Nest Cam Indoor (2K) (2025)

Nest Cam Outdoor (2K) (2025)

Les sonnettes :