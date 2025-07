Google tente de bousculer le paysage du commerce numérique. Ce jeudi 24 juillet 2025, le géant technologique a levé le voile sur une capacité tout bonnement inédite : l'essayage virtuel de vêtements. Une prouesse, rendue possible par l'intelligence artificielle, qui balaie d'un revers de main les incertitudes habituelles des cabines d'essayage. Désormais, visualiser les articles directement sur une reproduction virtuelle de sa propre silhouette devient une réalité avec pour objectif de faciliter les ventes.

Comment fonctionne l'essayage virtuel sur votre corps ?

Après une phase d'expérimentation minutieuse, cette fonctionnalité débarque officiellement aux États-Unis, et son utilisation est d'une simplicité désarmante.

Il suffit de naviguer sur Google Search, Google Shopping ou Google Images, de choisir un vêtement qui retient l'attention, puis de cliquer sur l'icône dédiée à l'essayage. L'IA, alors, entre en scène. Elle superpose l'article sélectionné sur la morphologie de l'utilisateur, offrant un rendu visuel d'un réalisme saisissant.

Mieux encore, il est tout à fait possible de sauvegarder ces aperçus, ces "looks", et de les partager avec son entourage. Si Google avait déjà proposé des options d'essayage sur des mannequins aux profils divers, cette nouvelle mouture marque un tournant radical, orientant la personnalisation vers l'ultime, directement sur le corps de l'acheteur.

Quelles sont les autres nouveautés shopping de Google ?

Mais l'élan d'innovation ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Google enrichit également son panoplie avec des alertes de prix nettement optimisées.

Les consommateurs américains peuvent à présent définir un seuil monétaire précis pour un article, allant jusqu'à spécifier la taille et la couleur souhaitées. Danielle Buckley, directrice de Consumer Shopping chez Google, l'a formellement confirmé : le Shopping Graph, ce colossal réservoir de produits et de tarifs glanés aux quatre coins du web, informera l'utilisateur dès qu'une offre correspondra à ses attentes. Adieu, donc, le temps perdu à scruter inlassablement les baisses de prix pour cet accessoire tant convoité. Une autre capacité est d'ailleurs prévue pour l'automne : l'exploration d'ensembles vestimentaires et l'inspiration pour l'aménagement intérieur, toujours sous l'égide de l'IA générative. Imaginez des suggestions d'idées de décoration pour une chambre, le tout complété par des liens vers des produits concrets, tirés des 50 milliards d'articles du Shopping Graph.

Quelle est la stratégie de Google derrière ces innovations ?

Ces lancements s'inscrivent dans une démarche stratégique Google : un investissement substantiel, presque vorace, dans l'espace de l'essayage virtuel. Le mois précédent, l'entreprise avait déjà introduit Doppl, une application expérimentale qui, elle aussi, utilise l'IA pour simuler diverses tenues.

Un porte-parole de Google a tenu à préciser que, bien que Doppl et la nouvelle fonctionnalité partagent la même technologie d'IA générative, Doppl est spécifiquement conçue pour une exploration plus poussée du style personnel, allant même jusqu'à générer des vidéos pour une immersion totale. L'objectif, au fond, demeure inchangé, mais son exécution gagne en finesse : fluidifier, personnaliser et dynamiser l'expérience d'achat en ligne, en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle pour répondre aux attentes, souvent complexes, des consommateurs contemporains.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la nouvelle fonctionnalité d'essayage virtuel de Google est-elle disponible ?

La fonctionnalité d'essayage virtuel a été officiellement lancée le jeudi 24 juillet 2025 aux États-Unis, après plusieurs mois de tests. Elle est accessible via Google Search, Google Shopping et les résultats de produits sur Google Images.

Peut-on essayer des vêtements sur sa propre photo ?

Oui, c'est la nouveauté majeure ! Contrairement aux versions précédentes qui utilisaient des modèles, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de télécharger une photo d'eux-mêmes en pied pour visualiser l'article directement sur leur propre silhouette.

Qu'est-ce que le "Shopping Graph" de Google ?

Le Shopping Graph est une immense base de données de Google qui recense des milliards de produits et de prix provenant de tout le web. Il est le moteur derrière les nouvelles alertes de prix et l'inspiration de design d'ensembles, permettant de trouver des correspondances visuelles et des offres pertinentes.