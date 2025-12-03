La recrudescence des tentatives de fraude via SMS, WhatsApp ou messageries sur les réseaux sociaux est un véritable fléau. Qu'il s'agisse d'une fausse alerte de livraison ou d'un avertissement bancaire factice, ces sollicitations visent à tromper la vigilance des utilisateurs pour leur dérober des informations personnelles ou financières. Pour contrer ce phénomène, Google dote deux de ses outils phares d'une capacité d'analyse préventive, transformant le smartphone en un premier rempart contre les arnaques.

Comment fonctionne la détection avec Circle to Search sur Android ?

La méthode proposée par Google sur Android se veut d'une simplicité redoutable. Pour les possesseurs de smartphones compatibles, il suffit de réaliser un appui long sur le bouton d'accueil ou la barre de navigation pour invoquer la fonctionnalité « Entourer pour chercher ». Ensuite, un simple geste pour encercler le texte du message suspect suffit à lancer l'analyse.

Une fois le contenu sélectionné, le système de Google entre en action. Une analyse s'appuyant sur l'IA et les informations disponibles en ligne est lancée pour évaluer la probabilité d'une fraude. L'utilisateur reçoit alors un aperçu complet avec des conseils et les prochaines étapes suggérées pour rester en sécurité, sans avoir à quitter son application de messagerie.

Quelle est l'alternative pour les utilisateurs d'iPhone et autres appareils ?

Google n'a pas laissé de côté les utilisateurs d'iOS et ceux dont l'appareil Android n'est pas équipé de Circle to Search. La solution passe par Google Lens, accessible via l'application Google. La procédure demande une étape supplémentaire mais reste tout aussi accessible : il faut d'abord réaliser une capture d'écran du message douteux.

Après avoir capturé l'image, il suffit d'ouvrir l'application Google, de sélectionner l'icône Lens et de choisir la capture d'écran dans sa galerie. Comme pour Circle to Search, l'intelligence artificielle se charge d'examiner le contenu pour y déceler les signes d'une tentative d'escroquerie et fournit un verdict accompagné de recommandations pratiques.

Cette nouvelle protection est-elle totalement infaillible ?

Cette nouvelle fonctionnalité, en cours de déploiement mondial, représente une avancée notable pour la sécurité numérique du quotidien. Elle permet d'obtenir un avis rapide lorsque le doute s'installe face à des messages inattendus. Toutefois, Google invite à la prudence et rappelle que ces outils d'analyse ne sont pas infaillibles.

Comme toujours, le jugement de l'IA ne doit pas remplacer le bon sens de l'utilisateur. Il s'agit d'une aide à la décision, une couche de protection additionnelle particulièrement utile pour les internautes moins avertis. Étonnamment, cette capacité n'est pas encore intégrée à Gemini, l'assistant conversationnel de Google, mais son ajout futur semble plus que probable pour harmoniser l'écosystème de la firme.