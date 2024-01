En janvier 2023, Google avait annoncé la suppression de 12 000 postes dans le monde, soit environ 6 % de ses effectifs. D'autres licenciements ont suivi. Le début de cette année 2024 s'inscrit dans une même lignée.

La semaine dernière, il a été rapporté un millier de suppressions de postes touchant diverses divisions, dont l'ingénierie et le matériel, ainsi que des employés travaillant sur Google Assistant. Par la suite, c'est la vente de publicités qui a été touchée pour quelques centaines de postes.

YouTube n'est pas épargné pour une centaine d'employés, dans le cadre de " changements de restructuration des équipes de gestion des créateurs et d'exploitation. "

Promis, pas de l'ampleur de 2023

Dans une note interne obtenue par CNBC et intitulée " Les priorités 2024 et l'année à venir ", Sundar Pichai, le patron de Google et de la maison-mère Alphabet, écrit : " Nous avons des objectifs ambitieux et nous investirons dans nos grandes priorités cette année. "

Sans surprise, ces objectifs sont notamment en matière d'intelligence artificielle. " La réalité est que pour créer la capacité nécessaire à cet investissement, nous devons faire des choix difficiles. " Sundar Pichai ajoute que cela implique de " supprimer des couches afin de simplifier l'exécution et favoriser la rapidité. "

Sundar Pichai souligne néanmoins que les licenciements ne toucheront pas toutes les équipes et n'auront pas l'ampleur des réductions de l'année dernière. La suppression de 30 000 postes considérés obsolètes avec les progrès de l'IA générative n'est donc peut-être pas d'actualité pour cette année.

Des licenciements inutiles pour AWU

Syndicat nord-américain des travailleurs employés chez Alphabet, Alphabet Workers Union (AWU) écrit qu'au cours de l'année écoulée : " Nous avons perdu près de 15 000 collaborateurs à la suite de licenciements chez Google. "

" Nos membres et nos collègues travaillent dur chaque jour pour créer des produits de qualité pour nos utilisateurs, et l'entreprise ne peut pas continuer à licencier nos collègues tout en gagnant des milliards chaque trimestre. Nous ne cesserons pas de nous battre tant que nos emplois ne seront pas protégés. "