La course aux lunettes connectées s'intensifie. Alors que Meta, Apple et Samsung affûtent leurs armes, Google et Magic Leap viennent de frapper un coup. Lors du Future Investment Initiative à Riyad, les deux partenaires ont présenté un prototype de lunettes de réalité augmentée (AR) qui impressionne par sa légèreté : moins de 50 grammes. Ce n'est pas un produit commercial, mais un "modèle de référence" destiné à montrer la voie pour l'écosystème Android XR.

Qu'est-ce que ce nouveau prototype ?

Le prototype ressemble à une paire de lunettes classique, loin des casques massifs. C'est là toute la prouesse. Il intègre un capteur sur le côté et un affichage ultra-précis.

Le secret de cette clarté réside dans l'alliance de deux technologies : les "guides d'ondes" et l'optique de Magic Leap, combinés au moteur lumineux microLED "Raxium" de Google. Le résultat est une image claire, stable, et conçue pour être utilisée toute la journée sans fatigue.

This is the moment we’ve all been building towards.



Our teams have worked tirelessly behind the scenes to bring our collective vision to life, and it’s incredible to finally share it with the world at @FIIKSA

Learn more about what we’ve been up to: https://t.co/YLkLA2qY3K… pic.twitter.com/wDTxHoaiX6 — Magic Leap (@magicleap) October 29, 2025

Pourquoi ce partenariat est-il stratégique ?

C'est un virage majeur pour les deux entreprises. Pour Google, c'est l'occasion de renforcer sa plateforme Android XR, inaugurée avec le casque Galaxy XR de Samsung, en proposant une vision matérielle concrète. Pour Magic Leap, c'est une renaissance.





Après l'échec cuisant de son premier casque (à peine 6 000 ventes), la société, soutenue par des fonds saoudiens, abandonne la production de casques pour se concentrer sur son cœur de métier : la technologie optique de pointe. Elle devient un partenaire technologique clé, au lieu d'un concurrent.

Quel est l'objectif final de Google ?

L'ambition de Google est claire : reproduire le succès d'Android pour smartphones dans le monde de l'AR. En fournissant un "modèle de référence" performant et élégant aux autres fabricants (comme Samsung), Google veut uniformiser le marché et définir le standard, face à Meta et Apple.





Shahram Izadi, le patron de Google XR, a souligné que ce prototype montre comment le contenu numérique peut s'intégrer "naturellement" dans la réalité, sans gêner la vue. Ce partenariat a été prolongé pour trois ans.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce prototype sera-t-il vendu au grand public ?

Non, ce prototype n'est pas destiné à la vente. Il sert de "modèle de référence" pour les fabricants (comme Samsung) qui souhaitent construire leurs propres lunettes connectées sur la plateforme Android XR.

Qu'est-ce que la technologie microLED Raxium ?

C'est la technologie d'affichage miniature propriétaire de Google. Elle est plus compacte, plus lumineuse et moins énergivore que les solutions actuelles (comme l'OLED), ce qui la rend idéale pour des lunettes AR qui doivent rester légères et discrètes.

Qu'est-ce qu'un "guide d'ondes" ?

C'est la technologie optique, spécialité de Magic Leap, qui permet de projeter l'image numérique sur le verre de la lunette et de la superposer au monde réel de manière précise et claire pour l'utilisateur.