Google accélère sa stratégie en matière d'intelligence artificielle mobile. La firme de Mountain View étend son « AI Mode » aux tablettes, profitant de leurs grands écrans pour offrir des interactions plus immersives. Propulsée par les modèles Gemini, cette fonctionnalité permet de mener des recherches complexes, de générer des images et d'utiliser des outils avancés, plaçant Google en position de force face à ses concurrents comme Apple et OpenAI.

Une recherche enrichie pour les grands écrans

L'arrivée du mode IA sur les tablettes tire pleinement parti de leur surface d'affichage. L'interface, bien que similaire à celle des téléphones, s'adapte pour afficher des réponses plus détaillées et des aides visuelles, ce qui est idéal pour les requêtes en plusieurs étapes. Les utilisateurs peuvent désormais accéder à des outils avancés, présentés lors de la dernière conférence Google I/O :

Canvas : Un outil de planification dynamique qui permet de créer des plans d'étude interactifs ou des projets professionnels.





Un outil de planification dynamique qui permet de créer des plans d'étude interactifs ou des projets professionnels. Search Live : Une fonction permettant d'utiliser la caméra en temps réel pour analyser des objets ou des documents via l'IA.

Ces fonctionnalités transforment la tablette en un véritable centre de productivité, capable d'analyser des PDF ou des images directement depuis la barre de recherche.

Le AI Mode de Google pour tablette

Crédits : 9to5Google

Le widget de recherche devient conversationnel

L'une des évolutions les plus visibles est l'ajout d'un nouveau bouton « IA » directement dans le widget de recherche présent sur l'écran d'accueil d'Android. D'un simple clic, l'utilisateur peut indiquer, avant même de taper sa requête, qu'il souhaite une réponse synthétisée par l'IA plutôt qu'une simple liste de liens. Cette modification encourage les requêtes en langage naturel et transforme la recherche d'une simple transaction (trouver une information) à une conversation (obtenir un itinéraire complet, une recette, un plan).

Un déploiement progressif et stratégique

Le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive. Observé pour la première fois dans la version bêta 16.30 de l'application Google, il est activé côté serveur par vagues successives. Après un lancement aux États-Unis, le mode IA s'étend à d'autres régions comme le Royaume-Uni et l'Inde. Cette stratégie permet à Google de renforcer son écosystème sur tous les appareils Android et de mettre la pression sur ses concurrents. En faisant des tablettes un nouveau terrain de jeu pour son IA, Google pourrait bien raviver leur attrait auprès des consommateurs et des professionnels.

Exemple de réponse synthétisée par l'IA

Crédits : 9to5Google

Les prochaines étapes pour l'IA de Google

L'expansion sur tablettes n'est qu'un début. Google prévoit d'intégrer davantage d'entrées multimodales, comme la reconnaissance vocale et gestuelle, optimisées pour ce format. L'avenir passera également par un traitement de l'IA de plus en plus réalisé directement sur l'appareil, ce qui permettra d'améliorer la latence et de renforcer la confidentialité des données. À terme, on peut s'attendre à des liens plus profonds avec les applications de la suite Google Workspace, permettant de passer de manière fluide de la recherche à la création de documents.