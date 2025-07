La dernière version de Google Maps sur Android a vu disparaître les commandes de lecture multimédia intégrées. Cette fonctionnalité, essentielle pour beaucoup d'automobilistes, permettait de gérer facilement des applications comme Spotify ou YouTube Music sans jamais quitter l'interface de navigation. Une absence qui force désormais les utilisateurs à des manipulations plus complexes, loin d'être idéales en plein trajet.

Google Maps : la fin de la récré pour nos playlists en voiture ?

Nos bonnes vieilles commandes de lecture audio, celles qui nous permettaient de gérer Spotify ou YouTube Music sans jamais quitter l'interface de Google Maps, se sont tout bonnement volatilisées sur Android. Fini le petit bandeau discret en bas de l'écran, celui qui affichait l'artiste, le titre, et ces boutons si pratiques pour avancer ou reculer dans votre playlist.

Désormais, si l'envie vous prend de changer d'ambiance sonore ou de mettre en pause, il faut switcher manuellement vers l'application musicale. Autant dire que c'est une gymnastique aussi agaçante qu'inutile, surtout quand on est au volant. Et le plus fou dans tout ça ? Google n'a rien dit. Pas un communiqué, pas une explication. Le silence radio total, comme si de rien n'était.

Un héritage qui prend l'eau ? Le vide laissé par Android Auto pour téléphones

Cette disparition n'arrive pas seule. Elle s'inscrit dans une drôle de série après la fin du mode de conduite de Google Maps, déjà une version ultra-allégée de ce qui fut Android Auto pour téléphones.

Pour beaucoup, c'est le signal clair que Google lâche du lest sur l'expérience de conduite mobile. Un recul franchement surprenant, surtout quand on voit à quel point la musique est essentielle sur la route. Alors, est-ce une simple bourde de développement dans une version bêta ? Ou une stratégie bien rodée pour nous pousser vers autre chose, on ne sait quoi ? La question brûle les lèvres, mais la patience des utilisateurs a ses limites, car les critiques fusent sur les forums en ligne.

Samsung en embuscade ? Un outsider inattendu face à Google

Pendant que Google semble naviguer à vue, un autre acteur pourrait en profiter : Samsung. Des bruits de couloir de plus en plus insistants suggèrent que le coréen travaille sur sa propre application, qui pourrait bien être le successeur rêvé d'Android Auto pour téléphones.

L'idée ? Offrir une expérience de conduite optimisée, peut-être d'abord sur les nouveaux smartphones pliables de la marque, puis sur une gamme plus large. Si cela se confirme, ce serait un sacré coup de maître, une bouffée d'air frais pour tous ceux que les choix de Google ont laissés sur le carreau. Cette arrivée potentielle de Samsung sur ce terrain pourrait changer la donne.

D'un côté, Google Maps continue de s'améliorer sur d'autres fronts, comme le système de signalement d'incidents, qui cartonne. Mais de l'autre, la gestion des médias en voiture, c'est un point noir. Si Samsung arrive avec une solution fluide et intuitive, ils pourraient bien rafler une belle part du gâteau des utilisateurs frustrés. L'innovation ne dort jamais, et la guerre des assistants de conduite est loin d'être terminée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les contrôles multimédia ont-ils disparu de Google Maps ?

La raison exacte reste un mystère. Cette fonctionnalité a été retirée des dernières versions bêta de Google Maps sur Android, mais Google n'a fourni aucune explication officielle. Il pourrait s'agir d'un simple bug, ou d'une décision délibérée non annoncée.

Y aura-t-il une alternative aux contrôles multimédia sur Google Maps ?

Pour l'heure, Google n'a annoncé aucune alternative officielle. Les utilisateurs Android doivent se rabattre sur les applications musicales elles-mêmes pour gérer leur lecture. Des rumeurs évoquent toutefois que Samsung pourrait développer sa propre solution optimisée pour la conduite.

Les utilisateurs iOS sont-ils également affectés par cette suppression ?

Non, il semblerait que les contrôles multimédia soient toujours présents et fonctionnels sur la version iOS de Google Maps. La suppression ne concerne spécifiquement les utilisateurs de l'écosystème Android.