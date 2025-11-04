La révolution visuelle continue chez Google. L'ère des quatre couleurs (rouge, jaune, vert, bleu) nettement séparées est terminée. Après avoir modifié son logo principal "G" au printemps, puis celui de Gemini, la firme de Mountain View déploie sa nouvelle identité en dégradé sur deux de ses applications les plus utilisées : Google Maps et Google Photos. Ce n'est pas un simple lifting, c'est le symbole de la transition stratégique de Google vers l'intelligence artificielle.

À quoi ressemblent ces nouveaux logos ?

Les changements, repérés par 9to5Google, sont subtils mais symboliques. L'icône de Google Maps conserve sa forme d'épingle de localisation, mais son design est plus épuré et semble plus grand. Le cercle intérieur est élargi et les zones de couleur (rouge, jaune, vert, bleu) ne sont plus tranchées, mais se fondent les unes dans les autres en un dégradé fluide.





L'icône de Google Photos garde sa forme de "moulin à vent", mais chaque pale arbore désormais un dégradé allant du centre vers l'extérieur, donnant un effet de volume et de lumière. Dans les deux cas, le design est plus moderne et cohérent avec la nouvelle identité.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Ce relooking est le bras armé visuel de la nouvelle stratégie "AI-first" de l'entreprise. En septembre, Google avait justifié le changement de son logo "G" en expliquant que "les teintes plus lumineuses et le design en dégradé symbolisent l'élan d'innovation et l'énergie créative générée par l'IA à travers nos produits".





En faisant "fondre" les couleurs les unes dans les autres, Google montre visuellement que les frontières entre ses services s'estompent, unifiées par une intelligence centrale, Gemini. Ce n'est pas un hasard si Maps et Photos sont les premières apps touchées, elles qui reçoivent massivement de nouvelles fonctions d'IA.

Quelles seront les prochaines applications à changer ?

Ce n'est qu'un début. L'application Google et Google Home ont déjà été mises à jour. Avec Maps et Photos, le déploiement s'accélère. Les prochaines sur la liste sont logiquement les autres applications quadricolores qui utilisent encore les anciennes icônes "segmentées".





On pense évidemment à Google Chrome, Google Agenda, Google Drive ou encore le Play Store. Tous devraient adopter ce style dégradé dans les mois à venir, probablement à mesure que des fonctionnalités Gemini y seront intégrées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Google change-t-il tous ses logos ?

Ce changement d'identité visuelle n'est pas seulement esthétique. Il vise à unifier l'écosystème Google et à symboliser sa transition majeure vers l'intelligence artificielle (IA). Les dégradés fluides représentent l'énergie créative et la manière dont l'IA (comme Gemini) connecte désormais tous les services.

Quand ces nouveaux logos seront-ils visibles ?

Le déploiement a déjà commencé et se fait progressivement. Certains utilisateurs peuvent déjà voir les nouvelles icônes de Google Maps et Google Photos sur leurs appareils, tandis que d'autres devront attendre les prochaines mises à jour de l'application.

Quelles sont les fonctions d'IA dans Google Maps et Photos ?

Dans Google Photos, l'IA Gemini permet des fonctions de retouche avancées (comme Nano Banana) et la recherche conversationnelle "Ask Photos". Dans Google Maps, Gemini est en cours d'intégration pour permettre de poser des questions complexes et naturelles sur son environnement.