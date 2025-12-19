Le géant de la cartographie a fait un virage à 180 degrés. Un an après avoir retiré de son application les informations relatives aux domaines skiables, provoquant un véritable tollé, Google a finalement cédé à la pression.

Les skieurs et professionnels de la montagne peuvent à nouveau consulter les tracés et remontées mécaniques, une décision qui répond directement à une mobilisation inattendue des usagers.

Comment la mobilisation des utilisateurs a-t-elle fait plier Google ?

La suppression en 2024 des données sur les domaines skiables n'était pas un simple détail technique. Google l'avait justifiée par une faible consultation et des informations souvent obsolètes, arguant que les utilisateurs préféraient les cartes officielles des stations elles-mêmes, jugées plus fiables.

Mais la réaction a été immédiate chez les utilisateurs. Une pétition sur Change.org a rapidement recueilli près de 3000 signatures, qualifiant la décision de "plus qu'un simple désagrément". Elle soulignait le rôle des remontées mécaniques comme transport public essentiel en montagne. Face à cette grogne et aux nombreuses plaintes, la firme de Mountain View a dû revoir sa copie.

Quelles sont les nouveautés de cette fonctionnalité restaurée ?

Ce retour n'est pas un simple copier-coller du passé. Google a confirmé au média POWDER le rétablissement des "remontées mécaniques et des pistes de ski" pour la saison d'hiver. La promesse est claire : des données enfin à jour et beaucoup plus précises que lors de la première tentative il y a douze ans.

En plus de la restauration des tracés, le géant de la tech enrichit son service avec des images satellite et aériennes récentes. Surtout, Google Maps intègre désormais des données fournies directement par les stations, comme l'emplacement précis des points de dépose des télésièges et les terminus de pistes. Une amélioration notable de la qualité.

Le service est-il complet et disponible partout ?

Pas encore. Le déploiement de l'affichage des pistes de ski est très progressif. Pour l'instant, la mise à jour se concentre sur les "stations les plus populaires d'Amérique du Nord et d'Europe". Il faudra donc faire preuve de patience avant une couverture mondiale.

En France, la carte est encore parcellaire. Si de grands domaines comme les 3 Vallées ou Tignes sont bien au rendez-vous, d'autres stations majeures comme La Clusaz ou Serre-Chevalier manquent encore à l'appel. La logique de sélection des stations par Google reste d'ailleurs assez floue pour le moment.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Google avait-il supprimé les pistes de ski ?

Google estimait que les données étaient obsolètes et peu consultées. L'entreprise pensait que les skieurs se tournaient en priorité vers les cartes officielles fournies directement par les stations, jugées plus fiables.

Toutes les stations de ski sont-elles visibles ?

Non, le déploiement est progressif. Seules les stations les plus populaires d'Europe et d'Amérique du Nord sont actuellement cartographiées, avec des manques notables même sur le territoire français.

Peut-on calculer un itinéraire sur les pistes ?

Contrairement aux applications spécialisées comme 4riders Ski ou Ski Tracks, Google Maps n'offre pas, pour l'instant, de fonctionnalité de calcul d'itinéraire intégrant les pistes de ski. Son usage reste consultatif.