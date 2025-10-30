La ville de Vail, nichée dans les montagnes du Colorado et réputée pour sa station de sports d’hiver, est devenue la première municipalité des États-Unis à adopter la solution "Smart City" de Hewlett Packard Enterprise (HPE). Confrontée à des étés de plus en plus chauds et secs, la région voit le risque de feux de forêt augmenter de manière alarmante. Cette initiative technologique vise à renforcer drastiquement les capacités de prévention et de réaction face à des incendies qui, ces cinq dernières années, ont battu des records de dévastation dans l'État.

Comment fonctionne cette nouvelle technologie de détection ?

Le système s'appuie sur le réseau de caméras déjà existant de la ville, installées sur des bus ou à des points d'observation en altitude. Jusqu'à présent, la détection reposait sur des yeux humains, avec la difficulté de distinguer la fumée du brouillard. Désormais, une IA développée avec Kamiwaza et Nvidia analyse ces flux vidéo en continu. L'enjeu est de passer d'une surveillance humaine, parfois faillible, à une détection précoce automatisée et bien plus fiable.

L'algorithme a été entraîné pour identifier les signes avant-coureurs comme les éclairs ou les premières volutes de fumée. Il croise ensuite ces informations avec des données contextuelles, telles que les alertes météo ou l'absence de neige récente, pour évaluer la gravité du risque et déclencher une réponse adaptée.

L'IA se contente-t-elle d'analyser des vidéos ?

Non, la surveillance va bien au-delà de la simple analyse d'images. La plateforme intègre également des données géospatiales fournies par Blackshark.ai. Grâce à des images satellites et des relevés par drone, le système peut évaluer la santé et le niveau de sécheresse de la végétation environnante. C'est un indicateur clé du risque d'embrasement.

Cette analyse permet aussi d'identifier les zones où la végétation dense se trouve dangereusement proche des habitations. Les autorités peuvent ainsi prioriser les opérations de débroussaillage et de nettoyage, agissant en amont pour réduire le "carburant" disponible pour un éventuel incendie.

Vail, Colorado

Crédits : Discover Vail

Ce système est-il une solution isolée ?

L'approche de Vail, bien que pionnière pour une municipalité, s'inscrit dans une tendance plus large où des technologies similaires sont explorées. Par exemple, l'Administration Nationale Océanique et Atmosphérique (NOAA) développe son propre système expérimental, le NGFS, qui utilise l'imagerie satellite pour repérer les anomalies thermiques et alerter les secours via un tableau de bord en ligne. Ces projets montrent une prise de conscience globale : face à l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes, la technologie est un allié indispensable pour les premiers intervenants.

Quel est l'impact écologique d'une telle technologie ?

L'essor des centres de données dédiés à l'IA, très énergivores, soulève des questions environnementales légitimes. Un paradoxe bien réel, puisque ces infrastructures peuvent contribuer, via leur consommation, au problème qu'elles cherchent à résoudre. La municipalité de Vail a anticipé cette problématique.

La plateforme HPE est hébergée dans un data center local alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. L'électricité est fournie par Holy Cross Energy, une coopérative qui revendique un portefeuille énergétique composé à 76 % de sources renouvelables en 2024, une part bien supérieure à la moyenne nationale américaine qui se situe autour de 20 %.

L'intelligence artificielle servira-t-elle à autre chose à Vail ?

La détection d'incendies n'est que la première application de cette plateforme "Smart City". La ville, qui accueille jusqu'à 30 000 visiteurs par jour en haute saison pour seulement 4 300 résidents permanents, compte utiliser l'IA pour optimiser de nombreux autres services. Parmi les projets figurent l'accélération du traitement des permis de construire et des licences commerciales, la vérification de l'accessibilité des sites web municipaux pour les personnes en situation de handicap, ou encore le déploiement d'un "concierge numérique" à la bibliothèque publique pour informer résidents et touristes.