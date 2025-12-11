L'application Google Maps sur iOS a ajouté une fonctionnalité bien pratique. Elle peut détecter et sauvegarder automatiquement l'endroit où le véhicule a été garé. Auparavant, il fallait en passer par une procédure manuelle.

Une fois un trajet terminé, la fonctionnalité s'active lorsque l'utilisateur se déconnecte de sa voiture, que ce soit via Bluetooth, USB ou Apple CarPlay.

Comment fonctionne cette sauvegarde automatique ?

L'annonce de cette évolution avait été faite en catimini sur LinkedIn par Rio Akasaka, responsable produit de Google Maps. Elle vient seulement d'être repérée par 9to5Google à la suite d'un ajout de personnalisation.

L'application enregistre la dernière position connue du véhicule dès qu'une connexion est interrompue. Matérialisé par une épingle sur la carte, un repère reste actif pendant 48 heures avant de disparaître.

Le repère est automatiquement supprimé lorsque l'utilisateur se reconnecte à son véhicule et se remet à conduire. Il peut aussi le supprimer manuellement à tout moment. La fonctionnalité est en outre désactivable dans les paramètres.

Pas avec Google Maps sur Android

Google a soigné l'intégration visuelle. Si l'utilisateur a configuré une icône de voiture personnalisée dans l'application, c'est cette même icône qui sera utilisée pour marquer l'emplacement du stationnement.

Une telle nouveauté pour Google Maps était déjà proposée avec Waze (dans le giron de Google) ou Apple Plans. Google Maps rattrape donc un retard, mais étrangement uniquement sur iOS pour le moment, pas avec Google Maps sur Android.