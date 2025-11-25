Waze autorise désormais les utilisateurs d'Android Auto à avoir recours à l'application sur leur téléphone pour définir une destination. Cette possibilité semble faire l'objet d'un large déploiement.

Une mise à jour qui était attendue

Jusqu'à présent, l'expérience Waze sur Android Auto était particulièrement cloisonnée. L'application sur le smartphone devenait quasiment inutilisable dès la connexion, forçant le conducteur à interagir uniquement via l'écran de la voiture ou par des commandes vocales.

Certes, la question de la sécurité pouvait s'entendre, mais le changement est un gain de temps et de confort considérable, surtout pour les véhicules où la manipulation de l'écran est peu évidente.

Une lacune comblée par rapport à Google Maps

Après avoir aussi restreint l'usage du téléphone par le passé, Google Maps avait fait marche arrière pour Android Auto. C'était il y a toutefois près de deux ans, en 2023.

Le fait que Waze, pourtant dans le giron de Google, se mette au diapason si tardivement illustre les différences de traitement entre les deux services.

Que faire si la fonctionnalité n'apparaît pas ?

Le déploiement étant progressif, il est possible que la fonction ne soit pas active immédiatement pour tout le monde. Le cas échéant, il est conseillé de vérifier que l'application a bien été mise à jour via Google Play.

Source image : Reddit (eh_itzvictor)

Des utilisateurs rapportent également qu'un arrêt forcé de l'application depuis les paramètres du smartphone suffit à activer la nouveauté au redémarrage, après la connexion au véhicule.