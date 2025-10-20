C'est le genre de petite mise à jour qui ne paie pas de mine, mais qui change tout au quotidien. Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité sur Maps qui va vous faire gagner un temps précieux. Fini les clics inutiles pour savoir si vous allez être coincé dans les bouchons : l'application vous donnera l'info directement sur son écran d'accueil.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité ?

Le principe est d'une simplicité enfantine, et on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Le petit bouton "Domicile", bien connu des utilisateurs de Google Maps, va devenir intelligent.

Il n'affichera plus seulement l'icône de la maison, mais aussi une estimation en temps réel du trajet pour rentrer chez vous. Et pour que l'information soit complète, la pastille adoptera un code couleur (vert, orange ou rouge) pour vous renseigner instantanément sur l'état du trafic.

Quel est le véritable gain au quotidien ?

L'avantage est évident pour les millions d'automobilistes. Il est 18h, vous quittez le bureau. Un seul coup d'œil à votre smartphone, et vous savez s'il faut partir tout de suite ou s'il vaut mieux attendre un peu pour éviter les bouchons.

Plus besoin de lancer un itinéraire complet juste pour avoir cette information. Google pousse un peu plus loin sa logique d'information proactive, en anticipant le besoin de l'utilisateur.

Quand cette fonction sera-t-elle disponible pour tous ?

Pour l'instant, il faut prendre son mal en patience. Repérée par un utilisateur sur Discord et relayée par le site Android Authority, cette nouveauté est une mise à jour "côté serveur". Cela signifie qu'elle est déployée progressivement par Google sur un nombre restreint de comptes pour être testée.

La firme de Mountain View n'a fait aucune annonce officielle, il faudra donc surveiller votre application dans les prochaines semaines pour voir apparaître ce petit ajout bien pratique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment activer cette nouvelle fonctionnalité ?

Vous n'avez rien à faire. Il s'agit d'une mise à jour côté serveur déployée par Google. Si votre compte est sélectionné pour le test, la fonctionnalité apparaîtra automatiquement, à condition d'avoir enregistré votre adresse de domicile dans l'application.

Cela fonctionnera-t-il aussi pour l'adresse du travail ?

Les captures d'écran actuelles ne montrent que le bouton "Domicile". Cependant, il est très probable que Google étende cette fonctionnalité au bouton "Travail" si les tests sont concluants.

Faut-il avoir sa localisation activée pour que ça marche ?

Oui, absolument. Pour que Google Maps puisse calculer le temps de trajet depuis votre position actuelle jusqu'à votre domicile, la fonction de localisation de votre smartphone doit être activée.