Recevoir des images ou des vidéos explicites non désirées est un fléau qui empoisonne les messageries en ligne. Après avoir déployé un premier filtre pour les photos, Google passe à la vitesse supérieure. Dans la dernière mise à jour de ses services Play pour le mois d'octobre, la firme de Mountain View étend sa fonctionnalité de protection aux vidéos.

Une avancée majeure pour lutter contre le "cyber-flashing", qui repose sur une analyse effectuée directement sur le téléphone pour garantir la confidentialité.

Comment fonctionne ce nouveau bouclier anti-nudité ?

Le système, déjà à l'œuvre pour les photos depuis plusieurs mois, est désormais capable de détecter la nudité dans les vidéos que vous recevez via Google Messages. Le processus est entièrement localisé sur votre appareil, grâce à une technologie baptisée SafetyCore. Aucune donnée n'est envoyée sur les serveurs de Google.





Lorsqu'un contenu jugé explicite est détecté, l'application applique automatiquement un filtre de flou sur la miniature dans la conversation. Un message d'avertissement s'affiche alors, vous laissant le choix : afficher le contenu en toute connaissance de cause, ou le supprimer sans jamais l'avoir vu. Une manière simple et efficace de reprendre le contrôle sur ce que vous voyez.

Pourquoi cette fonctionnalité n'est-elle pas activée par défaut ?

C'est le principal point de vigilance : cette protection, aussi pertinente soit-elle, doit être activée manuellement par l'utilisateur. Un choix qui peut surprendre, mais qui est probablement lié à la volonté de Google d'éviter toute accusation de censure ou de paternalisme. La démarche pour l'activer reste cependant très simple : il suffit de se rendre dans les paramètres de l'application Google Messages. Cette approche diffère légèrement de celle d'Apple, qui concentre ses efforts sur la protection des comptes d'enfants, alors que Google propose l'outil à tous ses utilisateurs, majeurs comme mineurs.

Comment activer la protection sur votre smartphone Android ?

Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement via la mise à jour d'octobre 2025 des services Google Play. Si vous ne la voyez pas encore, un peu de patience est requise. Pour l'activer, la manipulation est rapide et accessible :

Ouvrez l'application Google Messages .

. Rendez-vous dans les Paramètres de l'application (généralement via votre photo de profil).

de l'application (généralement via votre photo de profil). Allez dans le menu Protection et sécurité .

. Appuyez sur "Gérer les avertissements de contenu sensible" et cochez la case correspondante.



Une fois cette option cochée, vous serez protégé contre la réception de photos et de vidéos non sollicitées, renforçant ainsi la sécurité de vos échanges quotidiens.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette analyse des vidéos respecte-t-elle ma vie privée ?

Oui. L'intégralité du processus de détection de la nudité est effectuée localement, sur votre téléphone, grâce à la technologie SafetyCore d'Android. Aucune vidéo, aucune image ni aucune information n'est envoyée aux serveurs de Google, garantissant ainsi la confidentialité de vos conversations.

La protection fonctionne-t-elle pour d'autres types de contenus ?

Pour l'instant, la fonctionnalité est spécifiquement conçue pour détecter la nudité. Elle ne filtre pas les contenus violents, haineux ou d'autres types de médias potentiellement choquants. Google pourrait étendre le champ d'action de cet outil dans le futur, mais rien n'a été annoncé à ce jour.

Cette fonctionnalité est-elle disponible sur toutes les applications de messagerie ?

Non, cette protection est intégrée nativement dans Google Messages, l'application SMS/RCS d'Android. Elle ne fonctionnera pas sur d'autres applications comme WhatsApp, Messenger ou Telegram, qui disposent de leurs propres politiques et outils de modération.