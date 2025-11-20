Alors que le lancement de Nano Banana paraît encore récent, Google passe à la vitesse supérieure en procédant au déploiement de Nano Banana Pro. Une conséquence du début de l'ère Gemini 3, puisque Nano Bana Pro (ou Gemini 3 Pro Image) est basé sur Gemini 3 Pro.

La mouture estampillée Pro de Nano Bana tire parti du " raisonnement de pointe et de la connaissance du monde réel de Gemini pour visualiser l'information mieux que jamais auparavant. "

De nouvelles capacités de création et d'édition

Le nouveau modèle se distingue par sa capacité à générer des visuels beaucoup plus précis et contextuels. Nano Banana Pro peut se connecter à Google Search pour intégrer des informations en temps réel, permettant de créer des infographies sur la météo ou des diagrammes explicatifs basés sur des faits actuels.

Une autre avancée concerne l'intégration de texte. Le modèle est capable de générer des caractères lisibles directement dans les images, qu'il s'agisse d'un simple slogan ou d'un paragraphe entier, et ce, dans de multiples langues.

Cette fonctionnalité ouvre la porte à la création de maquettes, d'affiches ou de contenus localisés.

De la cohérence par conception

L'un des défis des IA génératives est de maintenir la cohérence, surtout lors de la combinaison de plusieurs éléments. Le nouvel outil promet de maintenir la ressemblance pour un maximum de cinq personnes au sein d'une même composition et de fusionner jusqu'à 14 images de référence.

Au-delà de la cohérence, Google met l'accent sur la qualité studio. Les utilisateurs disposent de contrôles créatifs avancés pour ajuster des paramètres comme l'angle de la caméra, la mise au point, l'éclairage (passant du jour à la nuit, par exemple) ou encore pour appliquer un effet bokeh.

Les créations peuvent être générées dans des résolutions allant jusqu'à 4K, et sont prêtes pour tous les supports, du Web à l'impression.

À essayer dans l'application Gemini

Google a opté pour un déploiement large et progressif sur l'ensemble de son écosystème. Le grand public peut d'ores et déjà essayer Nano Banana Pro via l'application Gemini, avec des quotas pour les utilisateurs gratuits et des limites plus élevées pour les abonnés Google AI Plus, Pro et Ultra.

La génération d'images est aussi en cours d'intégration dans les outils comme Google Ads, Google Slides et Vids au sein de Workspace.

Chaque image créée ou éditée par le modèle intègre un filigrane numérique invisible grâce à la technologie SynthID. Il est même possible de soumettre une image dans l'application Gemini pour vérifier si elle a été générée par une IA de Google.