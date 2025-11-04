C'est la hantise de la maison connectée. Google avait prévenu, mais la pilule a du mal à passer. Les thermostats Nest de 1ère et 2ème génération ont perdu leur fonctionnalité principale : le contrôle via l'application.

Google a officiellement débranché la prise, rendant ces appareils, parfois vieux de 10 ans, beaucoup moins intelligents. Mais c'était sans compter sur la communauté des développeurs.

Que fait ce projet GitHub ?

Un développeur nommé Cody Kociemba a publié un projet sur GitHub pour "ressusciter" ces vieux Nest. La solution n'est pas une simple mise à jour. C'est technique. Il faut charger un nouveau logiciel (firmware) sur le thermostat.

Ce logiciel redirige toutes les données qui partaient vers les serveurs de Google vers une nouvelle plateforme, redonnant à l'utilisateur le contrôle de son appareil. L'interface ressemble à l'ancienne. C'est une solution non officielle, que Google ne recommande évidemment pas.

Est-ce une opération risquée ?

Oui, et c'est le principal avertissement. Le projet est fourni avec de nombreux "disclaimers" : si quelque chose se passe mal, vous êtes seul. Le flashage d'un firmware est une opération délicate qui peut "briquer" (rendre inutilisable) définitivement l'appareil.

Ce n'est pas pour tout le monde, c'est du "gros œuvre" réservé à ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Mais le projet est gratuit et permet de sauver un appareil fonctionnel.

Pourquoi Google a-t-il abandonné ces thermostats ?

Google a fourni plus d'une décennie de support, ce qui est long pour un produit technologique. Cependant, l'arrêt des serveurs a frustré les utilisateurs dont le matériel fonctionnait encore parfaitement.

C'est un cas d'école d'obsolescence logicielle. Pour les utilisateurs qui ne sont pas assez courageux pour tenter le flashage, la seule option reste de racheter un nouveau thermostat, comme le dernier modèle Nest, qui supporte le nouveau standard Matter.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les modèles de Nest concernés ?

Le projet GitHub de Cody Kociemba cible spécifiquement les thermostats Nest de première et deuxième génération, qui ont perdu leur connectivité à l'application Google.

Le thermostat ne fonctionne-t-il plus du tout sans ce hack ?

Il fonctionne toujours comme un thermostat manuel classique. Vous pouvez régler la température directement sur l'appareil, mais vous perdez toute la partie "intelligente" : contrôle à distance via l'application, programmation, etc.

Que signifie "flasher un firmware" ?

C'est l'action de remplacer le logiciel interne d'un appareil (son "firmware") par une nouvelle version. C'est une opération qui comporte des risques, car si elle échoue, l'appareil peut devenir complètement inutilisable.