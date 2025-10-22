Le temple de la tech mondiale confronté à un fléau digne du Moyen-Âge. la semaine passée, les employés du gigantesque campus de Google à Chelsea, en plein cœur de Manhattan, ont reçu un email pour le moins inattendu : prière de ne pas venir travailler le lendemain, le bureau est infesté de punaises de lit.

Une situation cocasse mais très sérieuse, qui rappelle que même les GAFAM ne sont pas à l'abri des problèmes les plus terre-à-terre.

Que s'est-il passé au campus de Chelsea ?

Un email envoyé dimanche dernier aux employés de Google a sonné l'alarme, les informant d'une "possible infestation de punaises de lit". Rapidement, une équipe d'exterminateurs, accompagnée d'un chien renifleur, a confirmé la présence des indésirables, trouvant des "preuves crédibles" de leur présence. Face à l'urgence, la direction a pris une décision radicale : fermer le campus et demander à tous les employés de rester chez eux.





Une équipe de nettoyage a travaillé toute la nuit pour traiter les locaux, et les employés ont pu réintégrer leurs bureaux dès le lundi matin. Par précaution, Google a également lancé des inspections sur ses autres sites new-yorkais, notamment le campus de Hudson Square.

Des peluches géantes sont-elles vraiment la source du problème ?

C'est la rumeur insolite qui a rapidement enflé. Selon des sources internes relayées notamment par le magazine WIRED, l'origine de l'infestation pourrait être les "nombreuses et grandes peluches" qui décorent les bureaux de l'entreprise. Ces mascottes géantes, symboles de la culture d'entreprise "cool" de la Silicon Valley, seraient des nids parfaits pour les parasites.





Si Google n'a pas officiellement commenté cette piste, elle met en lumière un risque souvent sous-estimé dans les espaces de travail modernes et partagés. L'entreprise a simplement conseillé à ses employés de contacter des professionnels en cas de découverte de punaises à leur domicile.

Est-ce une première pour Google à New York ?

Ce n'est pas la première fois que le géant de la tech est confronté à ce fléau. En 2010 déjà, en pleine vague d'infestations à New York, les bureaux de l'entreprise sur la 9ème Avenue avaient été touchés. Les punaises de lit sont un problème récurrent dans la Grosse Pomme, ayant déjà frappé des institutions aussi prestigieuses que le New York Times, des cinémas ou des hôtels de luxe comme le Waldorf Astoria.





L'incident reste néanmoins un comble pour l'entreprise qui a bâti son empire sur la recherche et l'éradication des "bugs" informatiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les employés de Google peuvent-ils être remboursés pour une désinfection à domicile ?

Le mail interne envoyé par Google conseille aux employés de contacter des exterminateurs professionnels s'ils suspectent avoir ramené des punaises de lit chez eux. Cependant, l'entreprise n'a pas précisé si elle prendrait en charge les frais de cette désinfection.

Comment Google a-t-il géré la communication de crise ?

La communication a été principalement interne. Les employés ont été alertés par un email et pouvaient suivre l'évolution de la situation en temps réel grâce à un "live tracker" mis en place pour l'occasion. Publiquement, Google n'a pas souhaité commenter l'incident.

Les bureaux sont-ils de nouveau sûrs ?

Oui. Selon Google, une équipe a travaillé toute la nuit de dimanche à lundi pour traiter et nettoyer le campus de Chelsea. Les employés ont été autorisés à revenir sur site dès le lundi matin, et des inspections supplémentaires sont menées dans les autres bureaux par précaution.