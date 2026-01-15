Souvent perçue comme une simple galerie, l'application Google Photos est en réalité un outil puissant, mais non sans défauts. Des absences fonctionnelles surprenantes et une consommation énergétique parfois excessive en arrière-plan ternissaient l'expérience. Google semble avoir entendu les critiques et prépare une série de mises à jour pour rectifier le tir en profondeur.

Comment Google va-t-il améliorer la lecture des vidéos ?

Jusqu'à présent, il était tout simplement impossible de modifier la vitesse de lecture d'une vidéo dans l'application, une option pourtant basique sur la plupart des plateformes concurrentes, y compris au sein de l'écosystème Google comme sur YouTube. Cette absence était l'une des critiques les plus récurrentes de la part des utilisateurs.

C'est désormais chose révolue, ou presque. Une nouvelle ligne "vitesse de lecture" permettra de choisir entre plusieurs paliers, allant de 0,25x à 2x. Cette fonctionnalité, repérée dans la version 7.58 de l'application, répond à une demande forte, que ce soit pour analyser un détail au ralenti ou pour accélérer le visionnage de longs enregistrements familiaux.

Quelle solution pour préserver la batterie de son smartphone ?

Les applications fonctionnant en tâche de fond sont de véritables vampires énergétiques. La sauvegarde automatique de photos et vidéos est l'un des processus les plus gourmands, sollicitant à la fois le processeur et la connexion réseau sans que l'on s'en aperçoive forcément.

Pour y remédier, Google introduit l'option "Optimiser la sauvegarde pour la batterie" au sein de la version 7.59. Selon sa description, cette fonction réduira la fréquence des synchronisations lorsque le téléphone n'est pas activement utilisé, offrant un bien meilleur compromis entre l'automatisation et la préservation de l'autonomie sur une journée complète.

L'interface de la galerie va-t-elle devenir plus immersive ?

L'affichage chronologique, bien que pratique pour naviguer dans Google Photos, peut aussi être perçu comme encombré. Les dates et les retours à la ligne constants cassent la fluidité du défilement, créant une expérience visuelle parfois hachée qui nuit à l'immersion.

Une nouvelle option permettra de masquer les dates de la grille de photos. L'objectif est clair : proposer un affichage continu, plus visuel et immersif, pour tous les utilisateurs qui privilégient l'esthétique pure à une organisation temporelle stricte. Le défilement devient alors une expérience bien plus homogène.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ces nouvelles fonctionnalités seront-elles disponibles ?

Google n'a pas communiqué de date de déploiement officielle. Cependant, leur apparition dans les versions de test de l'application suggère une arrivée probable dans les semaines ou mois à venir, via une mise à jour côté serveur.

Est-ce que ces mises à jour concernent iOS et Android ?

Les fonctionnalités ont été découvertes dans les versions Android de Google Photos. Elles devraient logiquement arriver sur cette plateforme en premier, avant d'être potentiellement portées sur iOS, comme c'est souvent le cas.

Faudra-t-il payer pour accéder à ces nouvelles options ?

Non, ces trois fonctionnalités sont des améliorations de l'expérience de base de l'application. Elles seront donc intégrées gratuitement et accessibles à tous les utilisateurs du service, sans nécessiter d'abonnement payant.