Pour fidéliser sa base d'utilisateurs et en attirer de nouveaux, YouTube renforce la valeur de son service payant : la plateforme vient d'officialiser la généralisation de plusieurs options qui étaient jusqu'à présent en expérimentation. Ces améliorations touchent à la fois l'expérience d'écoute, le visionnage des contenus longs et l'intégration des formats courts, les Shorts. L'objectif est clair : rendre l'abonnement plus attractif et justifier son positionnement tarifaire.

Une expérience audio supérieure pour la musique

La qualité sonore prend une nouvelle dimension pour les abonnés. Une option d'audio amélioré, initialement introduite dans l'application YouTube Music puis testée sur l'application principale, est maintenant pleinement disponible sur Android et iOS. Cette fonctionnalité promet une écoute plus riche et immersive. Il faut savoir qu'elle est réservée à une catégorie spécifique de contenus : elle s'applique uniquement aux « clips musicaux officiels et aux Art Tracks », ces vidéos générées automatiquement par la plateforme à partir d'un morceau.

Un contrôle total sur la vitesse de lecture

Le visionnage de contenu devient plus flexible. Si l'on pouvait déjà accélérer une vidéo jusqu'à deux fois sa vitesse normale, les membres Premium bénéficient désormais d'un contrôle beaucoup plus fin. Il est maintenant possible d'augmenter la vitesse de lecture jusqu'à quatre fois (4x) et de l'ajuster par paliers précis de 0,05. Cette fonctionnalité, qui n'était pas universellement disponible, s'étend maintenant à l'ensemble des plateformes : Android, iOS et l'interface web.

L'expérience grand écran enfin améliorée

Regarder YouTube sur un téléviseur ou une console de jeu gagne en commodité. La fonction Jump Ahead fait son apparition sur les applications pour Smart TV et consoles. Déjà présente sur mobile et ordinateur, elle permet de naviguer plus intelligemment dans une vidéo en accédant directement aux moments jugés les plus intéressants par un algorithme. C'est un ajout pratique pour atteindre les parties clés d'un contenu long ou pour passer facilement les segments promotionnels intégrés par les créateurs.

Les Shorts ne sont plus laissés pour compte

Le format court de YouTube bénéficie lui aussi d'avantages étendus, notamment pour les utilisateurs d'appareils Apple qui rattrapent leur retard. Deux fonctionnalités majeures sont maintenant déployées pour tous les membres Premium sur iOS :