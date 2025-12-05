Loin de sa fonction initiale de simple galerie, Google Photos a muté pour devenir un véritable studio de montage. La firme de Mountain View confirme cette trajectoire en préparant le déploiement d'une fonctionnalité très attendue : une suite d'outils de retouche faciale précise, baptisée "Touch Up". Découverte dans le code de l'application, elle promet de combler un manque majeur.

Comment fonctionne ce nouvel outil de retouche ?

La fonctionnalité, nommée "Touch Up" en interne, se niche dans l'onglet "Actions" de l'éditeur de l'application. Une fois activée via un téléchargement unique de 16 Mo, elle déploie une interface dédiée à la retouche faciale. Fini les réglages globaux, place à la précision. L'outil se base sur le machine learning pour un traitement réaliste et intuitif.

Il propose une palette de six options ciblées, chacune contrôlée par un simple curseur d'intensité pour un ajustement sur mesure :

Lissage de la peau

de la peau Correction des cernes

Éclat de l' iris

Blanchiment des dents

Redéfinition des sourcils

Coloration des lèvres

Quelle est la particularité de cette fonction sur les photos de groupe ?

L'atout majeur de "Touch Up" réside dans sa gestion des photos de groupe. L'intelligence artificielle détecte automatiquement chaque visage présent sur le cliché et permet d'appliquer des retouches individuelles. Cette nouvelle approche de la retouche visage permet une personnalisation sans précédent, où une personne peut avoir les dents blanchies tandis qu'une autre bénéficie d'une correction de la peau.

Cette capacité est cependant limitée à six visages par photo. Au-delà, un message d'avertissement apparaît. Pour l'instant, il n'est pas possible de choisir ou de désélectionner manuellement les visages identifiés par l'algorithme, mais cette approche reste déjà bien plus avancée que la plupart des éditeurs natifs sur smartphone.

Quand cette mise à jour sera-t-elle disponible ?

Google n'a pas encore communiqué de date de déploiement officielle. La découverte, faite par le site Android Authority qui a exploré le code de la version 7.56.0.839465534 de l'application, montre une fonctionnalité déjà très aboutie. Son état avancé suggère un lancement imminent pour le grand public.

Cette nouvelle corde à l'arc de Google Photos n'est pas anodine. Elle vise à transformer l'application en une solution tout-en-un, évitant aux utilisateurs de se tourner vers des applications tierces spécialisées. C'est une étape de plus vers la photo parfaite, assistée par l'IA, directement depuis son téléphone.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'outil de retouche "Touch Up" sera-t-il gratuit ?

Les sources ne le précisent pas, mais les outils d'édition avancés de Google Photos sont souvent réservés aux abonnés Google One. Il est donc très probable que cette fonctionnalité suive la même logique et nécessite un abonnement payant pour être pleinement exploitée.

La retouche affecte-t-elle la photo originale ?

Non, comme pour les autres modifications dans Google Photos, l'application crée systématiquement une copie modifiée. La photo originale est toujours conservée en toute sécurité dans votre bibliothèque et peut être restaurée à n'importe quel moment.

Est-ce que "Touch Up" fonctionne aussi sur les vidéos ?

D'après les informations actuellement disponibles, cette fonctionnalité est conçue exclusivement pour les photos. Google développe des outils d'IA distincts et bien plus complexes, comme le modèle Veo, pour l'édition et la génération de contenu vidéo.