C'est la petite fonctionnalité qui pourrait éviter bien des matinées compliquées en travail à distance. Google Meet a officiellement lancé une fonctionnalité de maquillage virtuel propulsée par l'intelligence artificielle. Une amélioration appréciable pour tous ceux qui en ont assez de devoir se préparer à la hâte pour une vidéoconférence inattendue. Cette innovation s'aligne avec la fonction « Retouche de portrait » introduite en 2023.

Comment opère ce maquillage virtuel ?

L'outil offre 12 styles de maquillage préconfigurés, variant du look « professionnel soigné » à des alternatives plus « expressives ». La véritable prouesse technique se trouve dans la technologie d'intelligence artificielle qui se cache derrière.

Google garantit que le maquillage virtuel conserve son aspect naturel et stable, même en cas de mouvement, de conversation, de prise de café ou de contact facial. Adieu l'effet « filtre » statique et peu crédible ; l'IA cartographie vos traits et modifie le rendu en temps réel pour une illusion qui semble véritable.

Comment mettre en marche et employer ces filtres ?

Par défaut, cette fonctionnalité est éteinte. Pour l'activer, il est nécessaire d'aller dans la section « Apparence », où figure déjà l'option « Retouche de portrait » (qui offre la possibilité de lisser le teint ou d'illuminer le contour des yeux).

Avant ou pendant un appel, vous avez la possibilité de sélectionner votre style de maquillage. Pour les utilisateurs réguliers de la visioconférence, une bonne nouvelle : une fois que vous avez sélectionné un style, Google Meet se souviendra de votre sélection pour les prochaines réunions. Le lancement a débuté le 8 octobre et s'effectue de manière progressive sur les versions web et mobile de l'appli.

Pourquoi Google met-il en place cette fonctionnalité à ce moment précis ?

Avec cette mise à jour, Google rattrape principalement son retard par rapport à ses concurrents majeurs. Des services tels que Microsoft Teams et Zoom offrent des caractéristiques comparables depuis un certain nombre d'années déjà.

Dans le cadre actuel où le télétravail est désormais la règle, ces petites améliorations « qualité de vie » sont de véritables atouts pour retenir les utilisateurs. C'est une solution utile, conçue comme un « amplificateur de confiance » pour les appels inattendus où la préparation n'a pas toujours été possible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonctionnalité est-elle sans frais ?

La fonctionnalité de retouche d'image par IA est actuellement en phase de distribution pour la majorité des utilisateurs payants de Google Workspace (tels que Business Standard/Plus et Enterprise), ainsi que pour les adhérents Google One et Google Workspace Individual. Actuellement, elle ne semble pas accessible pour les comptes Google standards gratuits.

Le maquillage paraît-il vraiment naturel ?

C'est l'engagement de Google. La technologie d'IA a été formée pour ajuster le filtre aux caractéristiques distinctives de chaque visage et pour suivre les mouvements de façon fluide. Les démonstrations affichent un résultat qui paraît réellement plus naturel qu'un simple filtre statique, empêchant le maquillage de « flotter » ou de se transférer sur des objets tels qu'une tasse.

Est-ce que cela substitue les autres outils de modification disponibles sur Google Meet ?

Non, c'est une addition. Les fonctionnalités de maquillage virtuel s'ajoutent à l'outil « Retouche de portrait » déjà en place depuis 2023. Ainsi, vous avez la possibilité d'associer, par exemple, une uniformisation du teint avec l'un des douze styles de maquillage récemment introduits.