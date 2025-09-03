La sortie d'un nouveau smartphone est censée être excitante, mais pour certains des premiers acquéreurs du Google Pixel 10, c'est le cauchemar. Moins d'une semaine après sa sortie, des témoignages alarmants affluent sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit, décrivant un bug d'écran aussi spectaculaire qu'inquiétant. Une très mauvaise publicité pour un appareil censé incarner le renouveau qualitatif de Google.

En quoi consiste ce bug de "neige colorée" ?

Le problème se manifeste de manière soudaine et aléatoire. L'écran du Pixel 10 se couvre d'un voile de "neige" statique et multicolore, semblable à l'écran d'un vieux téléviseur sans signal. Ce bug d'écran n'est malheureusement pas une nouveauté pour Google, des soucis similaires ayant déjà entaché la réputation des Pixel 5, Pixel 7 et 8 par le passé.





La seule lueur d'espoir dans ce tableau chaotique est que, dans la plupart des cas, le téléphone reste fonctionnel sous cette couche de parasites visuels. L'écran tactile répond toujours, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un problème lié aux pilotes d'affichage plutôt qu'à une défaillance matérielle complète.

S'agit-il d'un problème logiciel ou matériel ?

C'est toute la question, et Google reste pour l'instant silencieux sur la cause. Le fait que le bug disparaisse parfois de lui-même pourrait pencher en faveur d'un problème logiciel, qui serait corrigeable via une future mise à jour. Cependant, la récurrence de ce type de défaut sur plusieurs générations de Pixel soulève de sérieuses questions sur le contrôle qualité des composants de l'écran.





Pour l'heure, Google se contente de réagir au cas par cas. Le compte officiel de la communauté Pixel sur Reddit a contacté les utilisateurs concernés pour collecter des informations, signe que le problème est pris au sérieux à Mountain View.

Que faire si votre Pixel 10 est touché ?

Si vous êtes l'un des malheureux propriétaires d'un Pixel 10 défectueux, n'attendez pas. La première chose à faire est de contacter immédiatement le support technique de Google. Étant donné que le téléphone vient de sortir, la solution la plus simple et la plus sûre est de demander un échange ou un remboursement.



Même s'il s'agit d'un bug logiciel et qu'un nouvel appareil pourrait potentiellement présenter le même défaut, l'échange est la meilleure garantie contre un éventuel vice matériel. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout avec un smartphone neuf à ce prix.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce bug est-il très répandu ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais les nombreux témoignages sur des plateformes comme Reddit indiquent qu'il ne s'agit pas de quelques cas isolés. L'ampleur réelle du problème sera connue dans les prochaines semaines.

Le téléphone est-il totalement inutilisable lorsque le bug survient ?

Non, la plupart des utilisateurs rapportent que l'écran tactile continue de fonctionner. Le problème semble affecter uniquement l'affichage, ce qui renforce l'hypothèse d'un bug au niveau des pilotes graphiques.

Google a-t-il communiqué officiellement sur un correctif ?

Pas encore. Pour le moment, Google se contente de contacter les utilisateurs affectés pour enquêter sur le problème. Aucune date pour un éventuel correctif logiciel n'a été annoncée.