Une nouvelle ère s'ouvre pour les communications mobiles. Google a annoncé que sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 10, sera la première à intégrer des appels audio et vidéo sur WhatsApp via une connexion par satellite. Annoncée pour le 28 août, cette fonctionnalité transforme une technologie jusqu'ici réservée aux situations d'urgence en un outil de communication potentiellement quotidien. Fini le temps où la connectivité satellite se limitait à l'envoi d'un SOS ou au partage de sa position.

Le Google Pixel 10

Une communication satellite enfin accessible

Jusqu'à présent, être hors réseau signifiait être coupé du monde. Avec cette innovation, Google entend briser cette barrière. Le fonctionnement se veut simple pour l'utilisateur : lors d'un appel WhatsApp en zone blanche, une icône satellite apparaîtra dans la barre d'état, indiquant que la connexion est établie. L'interface et les fonctionnalités de l'application de messagerie restent inchangées, et les communications conserveront leur chiffrement de bout en bout.

Cette nouveauté s'ajoute aux autres services satellites déjà présents sur les Pixel, comme le partage de position en direct sur Google Maps et le service d'urgence SOS. Mais en l'intégrant à une application aussi populaire que WhatsApp, Google rend la communication par satellite beaucoup plus universelle.

Google prend une longueur d'avance sur ses concurrents

Avec cette annonce, Google se positionne clairement en leader sur le marché de la connectivité satellite grand public. La concurrence semble en effet loin derrière : sur les iPhone, l'usage du satellite est en effet encore limité aux messages d'urgence (SOS) et au partage de localisation. Samsung a quant à lui commencé à introduire la messagerie par satellite ses futurs Galaxy S25, toutefois la fonction reste inaccessible en France car sa stratégie dépend de la signature d'un partenariat, inexistant à ce jour, avec un opérateur télécom français.

En proposant des appels vocaux et vidéo via une messagerie instantanée, le Pixel 10 offre un bond qualitatif qui pourrait devenir un argument de vente majeur pour les aventuriers, les voyageurs et les professionnels travaillant dans des zones reculées.

De l'urgence à l'usage quotidien

Cette avancée technologique déplace la fonction satellite du domaine de l'exceptionnel vers celui du pratique. La possibilité de passer un simple appel vidéo à ses proches depuis un lieu isolé sans couverture réseau était impensable il y a peu. Cela ouvre des perspectives pour de nombreux utilisateurs qui ne se trouveront plus jamais totalement injoignables. La fiabilité de la connexion et l'expérience utilisateur seront déterminantes pour l'adoption massive de cette technologie.

Il faudra voir en pratique si la connexion est stable et si des contraintes, comme une latence élevée ou un besoin d'orientation précise du téléphone, viennent nuire à l'expérience. Le partenaire de Google pour ce service serait Skylo, déjà impliqué dans la fonction SOS d'urgence.

La grande inconnue : le prix

Si l'avancée technique est indéniable, une question demeure sur toutes les lèvres : combien cela va-t-il coûter ? Google est resté vague sur le sujet, précisant simplement que « des frais peuvent s’appliquer ». Pour rappel, la fonction SOS par satellite est offerte pendant deux ans sur les Pixel.

Le modèle économique de ces nouveaux appels WhatsApp n'est pas encore connu. Le coût pourrait dépendre directement des opérateurs mobiles et être inclus dans certains forfaits premium, comme le fait T-Mobile aux États-Unis pour un service similaire. Cette inconnue reste le principal frein potentiel à la démocratisation d'une technologie qui promet de nous connecter, où que nous soyons.