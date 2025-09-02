C'est un sacrifice technique qui pourrait susciter des grincements de dents. Bien que le Google Pixel 10 mette en avant 12 Go de RAM dans ses spécifications, la situation réelle est quelque peu différente. Pour maintenir l'efficacité de son écosystème d'intelligence artificielle, Google a choisi de préserver une portion significative de cette mémoire, la rendant hors d'atteinte pour les opérations journalières. Une décision stratégique qui soulève des questions sur la durabilité du modèle initial.

Pourquoi une portion de la RAM est-elle réservée par Google ?

La raison est simple : la réactivité. Pour que les fonctionnalités phares comme Magic Cue, la traduction instantanée ou Pixel Journal soient disponibles sans la moindre latence, Google a choisi de maintenir en permanence les modèles d'intelligence artificielle (IA) dans la mémoire vive. Concrètement, environ 3,4 Go de RAM sont alloués au service "AICore" et au processeur Tensor G5. Cette approche garantit une expérience IA optimale, mais elle a un coût.

Ce n'est pas une nouveauté absolue, puisque les Pixel 9 Pro réservaient déjà une portion de leur RAM. La différence majeure est que cette stratégie est désormais appliquée au modèle standard du Pixel 10, et non plus seulement aux versions Pro.

Quelles sont les conséquences pour l'utilisateur ?

Le calcul est vite fait : sur les 12 Go de RAM annoncés, seuls 8,6 Go sont réellement disponibles pour l'utilisateur. Si cette quantité reste confortable pour un usage courant en 2025, elle pourrait rapidement montrer ses limites. Pour le multitâche intensif, les jeux gourmands ou simplement pour assurer la longévité du téléphone face à des applications futures plus exigeantes, cette partition fixe pourrait devenir un goulot d'étranglement. C'est un point crucial, surtout quand on sait que Google promet des mises à jour logicielles jusqu'en 2032 pour cet appareil.

La situation est d'autant plus navrante pour les utilisateurs Français puisqu'une partie des fonctionnalités d'IA de Google ne sont pas accessibles sur leur Pixel 10... La RAM est donc injustement réservée, pour des fonctions qui ne peuvent être lancées...

Existe-t-il une solution pour récupérer cette mémoire ?

Oui, et c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs avancés. Google n'a pas totalement verrouillé le système. Il serait possible de désactiver le service "AI Core" depuis les paramètres du téléphone pour libérer la mémoire vive réservée. Le compromis est cependant de taille : en faisant cela, vous récupérez l'intégralité de votre RAM, mais les fonctionnalités d'IA deviendront nettement plus lentes, puisqu'elles devront être chargées en mémoire à chaque utilisation.

Ce dilemme ne se pose pas avec la même acuité pour les modèles Pro (Pro, Pro XL et Pro Fold), qui, avec leurs 16 Go de RAM, conservent environ 12,5 Go de mémoire disponible même avec la partition IA active.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-elle définitive, cette réservation de RAM ?

Effectivement, le système attribue de façon permanente la partition afin d'assurer l'efficacité des services d'intelligence artificielle. La seule méthode pour la récupérer consiste à désactiver manuellement le service « AI Core », ce qui influence directement la rapidité d'exécution de ces fonctionnalités.

Tous les modèles de Pixel 10 sont-ils concernés de la même manière ?

Non. Le Pixel 10 standard est le plus impacté car il perd près d'un tiers de sa RAM utilisable. Les modèles Pro, Pro XL et Pro Fold, équipés de 16 Go de RAM, sont bien moins pénalisés par cette partition de taille similaire, leur laissant une confortable marge de manœuvre pour le multitâche.

La différence était-elle la même sur la génération précédente ?

Non, c'est un changement de stratégie. Sur la gamme Pixel 9, seul le modèle Pro avait une partition de RAM dédiée à l'IA. Le Pixel 9 standard, avec ses 12 Go de RAM, laissait toute la mémoire disponible pour l'utilisateur, l'allocation pour l'IA se faisant de manière dynamique.