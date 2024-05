Google en est toujours à s'appuyer sur sa série de smartphones Pixel 8, agrémentée du récent Pixel 8a, tandis que la gamme Pixel 9 équipée d'Android 15 et d'un processeur Tensor G4 devrait être lancée en fin d'année avec peut-être la nouveauté d'une série standard déclinée en trois variantes : Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.

En attendant leur confirmation, des informations commencent à émerger concernant la génération suivante Pixel 10 attendue l'an prochain. Le site Android Authority a farfouillé dans les bases de données d'import-export, qui obligent les entreprises à déclarer les produits qu'elles échangent d'un pays à un autre, et a trouvé d'intéressantes références.

Cette méthode est régulièrement utilisée pour détecter des produits électroniques pas encore commercialisées ou obtenir des bribes d'information et des indices sur les stratégies en cours de déploiement.

De Samsung à TSMC

Ici, Android Authority est tombé sur des indications concernant le futur processeur mobile des Pixel 10. On sait que Google avait l'intention de proposer un processeur avancé pour le Pixel 9 mais que la firme a dû faire marche arrière pour des questions de timing.

En conséquence, le Tensor G4, nom de code Zuma Pro, sera finalement une évolution douce du Tensor G3 (Zuma) des Pixel 8 en reprenant les mêmes bases et toujours conçus et produits avec l'aide de Samsung.

Pour les Pixel 10, le processeur Tensor G5 marquera un vrai changement. Portant le nom de code Laguna, il basculera pour la première fois vers une production non plus par Samsung mais par le fondeur concurrent TSMC.

Google mettrait ainsi fin à plusieurs années de partenariat avec Samsung qui a contribué au développement des différentes générations de processeurs Google Tensor jusqu'à présent.

16 Go de RAM dans le Pixel 10

Les données recueillies suggèrent que le processeur Tensor G5 a déjà été produit sous forme d'échantillons et fait l'objet de tests de validation plus d'un an avant son lancement officiel sans doute à bord de smartphones Pixel 9 modifiés, ce qui tend à confirmer l'utilisation d'une nouvelle plate-forme matérielle demandant plus de temps pour être finalisée.

Android Authority note que Google a exporté les prototypes du processeur Tensor G5 à la société indienne Tessolve, spécialisée dans la validation des puces, et qui remplacerait ici une partie du travail que réalisait Samsung jusqu'à maintenant.

On y trouve également des indications validant la présence de 16 Go de RAM (au lieu de 12 Go maxi) sur le futur Pixel 10, une nouveauté qui pourrait débuter dès cette année avec le Pixel 9 Pro et qui se généraliserait donc l'an prochain.