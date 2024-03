Tout en préparant le lancement du smartphone Pixel 8a logiquement attendu en mai autour de l'événement Google I/O, la firme de Mountain View prépare activement la prochaine gamme Pixel 9 qui portera Android 15 et arrivera vraisembablement vers le mois d'octobre.

Google annonce généralement deux modèles, un standard et un Pro, avant de lancer quelques mois plus tard une déclinaison plus légère. Cette année, la série Pixel 9 pourrait en fait inaugurer un trio de smartphones Pixel 9.

Le retour des séries de trois smartphones Pixel

Le site 91Mobiles diffuse avec le leaker @OnLeaks les rendus détaillés d'un smartphone qui serait le véritable Pixel 9 de la bande et qui sera lancé aux côtés des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.

Le vrai Pixel 9 standard ? (credit : 91Mobiles / @OnLeaks)

Les smartphones aperçus dans des fuites et des rendus seraient en fait les versions Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, et non les Pixel 9 et Pixel 9 Pro comme on pouvait le penser.

Le Pixel 9 montré par 91Mobiles et @OnLeaks se distingue par un format plus compact et un bloc photo ramené à deux modules seulement, contre trois pour les deux autres modèles.

Ecran plus petit, seulement deux capteurs photo

On est ici sur une diagonale d'écran de 6,03 pouces et un affichage plan poinçonné pour le capteur photo à selfie et toujours au dos un bandeau (plus arrondis que les générations précédentes) pour les modules photo mais qui ne comporte plus que de deux capteurs rassemblés dans un ovale à quelque distance du flash.

Le smartphone mesurerait 8,5 mm d'épaisseur, autant que le Pixel 9 Pro, avec des tranches droites assez franches rappelant une fois de plus le design de l'iPhone. Rien d'autre n'est dit sur les caractéristiques de ce troisième Pixel 9 sinon qu'il devrait embarquer un processeur Tensor G4 et peut-être profiter du nouveau standard de charge sans fil Qi2 de 15W (à moins qu'il ne soit réservé au modèles Pro).