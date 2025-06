Comme chaque année, Google va lancer une nouvelle série de smartphones Pixel durant le second semestre. Si les Google Pixel 9 avaient dû patienter avant de recevoir Android 15 arrivé plus tard l'année dernière, les futurs Pixel 10 ne devraient pas rencontrer ce problème pour Android 16, lancé plus précocément.

La gamme devrait toujours compter quatre modèles : Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Le design devrait reprendre les modifications observées sur les Pixel 9 en conservant le bandeau et les attributs classiques des smartphones de Google.

Un événement Made by Google en août

La grande différence tiendra surtout dans leur processeur Tensor G5 qui, contrairement à l'actuel Tensor G4 des Pixel 9, sera profondément remanié et profitera une gravure plus fine, promettant performances relevées et plus grande autonomie.

Alors que Samsung était très présent dans la conception des processeurs des Pixel, la patte de Google est plus présente dans la puce Tensor G5, toujours dans la tendance d'un développement en interne pour créer des composants spécifiquement calibrés pour le matériel.

Des rendus des nouveaux smartphones ont déjà circulé ces derniers mois et on connaît désormais les dates de présentation et de lancement de la série Pixel 10. Selon plusieurs sources, un événement Made by Google est prévu le 13 août prochain (même jour qu'en 2024) pour leur officialisation ainsi que celle d'une nouvelle montre connectée Pixel Watch 4.

Ventes une semaine après l'annonce

Les précommandes débuteront le jour même tandis que le démarrage des ventes est prévu une semaine plus tard, soit le 20 août 2025. C'est peu ou prou le même calendrier que pour les Pixel 9 l'an dernier.

Apparemment, Google va organiser un événement spécial pour quelques happy few invités à découvrir les smartphones en avance le 25 juin. Cela avait laissé croire initialement à un lancement précoce mais les Pixel 10 suivront finalement le même timing que les Pixel 9.