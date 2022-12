Le smartphone est toujours une bonne idée en cadeau de Noël. En général, les enfants comme les adultes sont très demandeurs. Aujourd'hui, le téléphone portable est un outil très complet autant pour travailler que pour s'amuser. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de smartphones du moment.

Prenons par exemple le smartphone Google Pixel 6 Pro qui profite de 24% de réduction sur Amazon.

Pourvu d'un écran OLED 6,7 pouces avec une définition de 1440 x 3120 pixels et un rafraichissement dynamique de 120 Hz. Il est propulsé par le processeur Google Tensor avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le téléphone portable fonctionne sous l'OS Android 12.

Pour la photo, il dispose d'un capteur principal de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur de 48 MP avec un téléobjectif équivalent à 104 mm (f/3,5). A l'avant, vous trouverez un capteur photo de 12 MP, parfait pour faire des selfies. Et enfin, le téléphone portable dispose d’une batterie de 5000 mAh offrant jusqu’à une journée d’autonomie.

Sur le site d'Amazon, le smartphone Google Pixel 6 Pro 128 Go est au prix de 679 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite.

Voici donc notre sélection des meilleurs bons plans sur les téléphones portables :

