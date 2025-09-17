Deux ans après leur lancement, les Google Pixel 7 et 7 Pro sont au cœur d'une controverse préoccupante. Des utilisateurs publient de plus en plus fréquemment sur les forums d'aide de Google, accompagnant leurs messages de photos : des coques arrière qui se détachent, des écrans qui se relèvent...

Le problème est un gonflement inhabituel de la batterie. Un phénomène qui évoque les difficultés antérieures de la série Pixel et soulève de sérieuses interrogations quant à la fiabilité des équipements de Google.

De quoi s'agit-il exactement avec ce problème de batterie ?

Le symptôme est frappant sur le plan visuel. Suite à près de deux ans d'utilisation, la batterie de certains modèles Pixel 7 et 7 Pro commence à se dilater, provoquant une déformation du boîtier du téléphone.

Certains utilisateurs signalent que le verre arrière se détache, laissant un vide apparent, alors que d'autres constatent que leur écran se soulève au point de devenir hors service. Hormis les dommages esthétiques et fonctionnels, l'enjeu majeur reste la sécurité. Un gonflement de batterie lithium-ion indique une défaillance interne et, dans certaines situations extrêmes, peut constituer un danger d'incendie ou d'explosion.

Il a aussi été rapporté que le téléphone s'éteint de manière abrupte, même lorsque la batterie est censée être pleine.

Comment Google réagit-il à cette situation ?

C'est là que le problème se pose. Devant l'augmentation des cas, la réaction du support client de Google paraît quelque peu imprévisible. D'après les retours d'expérience, la gestion des cas diffère considérablement : certains clients privilégiés ont bénéficié d'une réparation sans frais ou d'un échange pour un modèle remis à neuf. Par ailleurs, certains ont été confrontés à un refus, Google soutenant que les dégâts accessoires (comme un écran fissuré sous pression) n'étaient pas garantis.





Cette approche individualisée, dépourvue de communication formelle ou de politique de rappel précise, engendre un sentiment d'inéquité et d'ambiguïté. Le manque d'une stratégie uniforme donne l'impression que la compagnie de Mountain View opère au gré du vent, laissant beaucoup de ses clients dans une situation délicate.

Est-ce que ce problème est une occurrence unique au sein de la gamme Pixel ?

Malheureusement, non c'est loin d'être un cas isolé. L'historique de Google en matière de batteries est plutôt tumultueux.

Cette nouvelle polémique sur les Pixel 7 s'inscrit dans une série de défaillances qui ternit la réputation de la gamme. On se souvient des cas de surchauffe et même d'explosion rapportés sur des Pixel 6a, qui avaient poussé Google à brider les performances de certains appareils via une mise à jour. Plus récemment, le Pixel 7a a lui-même fait l'objet d'un programme de remplacement officiel pour des problèmes similaires de batteries gonflées.



Le fait que les modèles phares que sont les Pixel 7 et 7 Pro soient désormais touchés par un mal récurrent, sans pour autant bénéficier d'une reconnaissance claire du problème, est particulièrement préoccupant pour l'image de marque du géant de la tech.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que dois-je faire si la batterie de mon Pixel 7 gonfle ?

La première chose à faire est d'éteindre immédiatement l'appareil et de ne surtout plus le charger pour éviter tout risque. Contactez ensuite le plus rapidement possible le service après-vente de Google pour signaler le problème. Documentez votre cas avec des photos claires des dommages.

Le problème est-il couvert par la garantie ?

Normalement, un gonflement de batterie est un défaut de fabrication qui devrait être couvert par la garantie légale de conformité de deux ans en Europe. Cependant, la réponse de Google étant inégale, il vous faudra peut-être insister pour obtenir une prise en charge. Si la garantie est expirée, la situation se complique, mais la nature sécuritaire du problème peut jouer en votre faveur.

Google a-t-il lancé un programme de rappel officiel pour les Pixel 7 et 7 Pro ?

Non, pas à ce jour. Contrairement au Pixel 7a, qui a bénéficié d'un programme de réparation dédié pour ce même problème, Google n'a pas encore communiqué officiellement sur un défaut généralisé concernant les Pixel 7 et 7 Pro. L'ampleur croissante des signalements pourrait toutefois forcer l'entreprise à réagir.