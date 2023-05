Commençons donc par le smartphone Google Pixel 7 qui propose un écran QHD+ de 6,7". Il intègre 8 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage, et surtout intègre un très efficace capteur photo principal de 50 MP qui vous permettra de prendre des photos de grande qualité. La batterie de l'appareil vous permettra plus de 24 heures d'autonomie.

Ce smartphone Google Pixel 7 est proposé à seulement 509 € avec le code de réduction FRMAY30, au lieu de 649 € à sa sortie. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.





Passons maintenant aux écouteurs OnePlus Nord Buds qui disposent d'une bonne qualité sonore via leurs drivers dynamiques en titane de 12,4 mm qui induisent un bon équilibrage des basses aux aigus, sans oublier le support du Dolby Atmos.

Même si à ce prix ils ne possèdent pas de réduction active de bruit, ils sont toutefois dotés de quatre micros ce qui permet de réduire le bruit du vent et d'assurer des conversations de qualité lors des appels.

Les oreillettes sont certifiées IP55 (résistance à la pluie) et possèdent un revêtement hydrophobe les protégeant de la corrosion. Il est compatible Bluetooth 5.2 avec un appairage rapide OnePlus Fast Pair (avec un smartphone OnePlus).

L'autonomie est confortable avec 7 heures d'utilisation pour les écouteurs et 30 heures via l'étui de charge qui permet 5 heures d'autonomie en 10 minutes de charge.

Proposés initialement à 49 €, vous pouvez actuellement trouver les écouteurs OnePlus Nord Buds au petit prix de 27,99 € chez Cdiscount.



