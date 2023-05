Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois articles qui affichent de belles promotions. Que vous ayez besoin d'un téléphone portable ou d'une enceinte connectée, vous serez tenté de profiter de nos offres.

Commençons avec le smartphone OnePlus 11 5G. Cet appareil est doté d'un écran 2K AMOLED de 6,7" à une définition de 3216 x 1400 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 2, couplé par 16 Go de mémoire vive (RAM), il saura vous combler. Son stockage est donné pour 256 Go et sa batterie de 5000 mAh conviendra au plus large public. Côté photo, ce smartphone intègre une triple caméra à l'arrière (50 MP, 48 MP et 32 MP) ainsi qu'une caméra frontale de 16 MP.

Ce smartphone OnePlus 11 5G est vendu 699 € au lieu de 919 €, prix officiel chez OnePlus, chez AliExpress. La livraison est gratuite en 3 jours depuis la France.





Continuons avec l'enceinte connectée JBL Go 3. Cette enceinte portable de petite taille (87,5 x 75 x 41,3 mm) accuse une excellente qualité grâce au son Pro JBL. Elle est dotée de la certification IP 67 qui indique que sa conception est étanche à l'eau et à la poussière, parfaite pour la plage ou la piscine. Sa batterie vous offre jusqu'à 5 heures d'écoute et son anneau vous permet de la transporter ou accrocher n'importe où.

Cette enceinte connectée JBL Go 3 est vendue 34,99 € au lieu de 44,99 € chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Et terminons ce top 3 avec la barre de son Samsung HW-B530. Ce kit sonore à placer sous votre TV est doté de 5 haut-parleurs totalisant une puissance de 360 W. Le caisson de basse sans fil est inclus. Le tout est commandé par une télécommande. Cette barre possède les connectivités classiques telles que Bluetooth et HDMI.

Cette barre de son Samsung HW-B530 est vendue 169 € au lieu de 299 € soit 130 € de remise immédiate chez E.Leclerc. Le retrait en magasin est offert et comptez 4,90 € pour la livraison.





