Comme d'autres fabricants de smartphones, Google travaille sur un premier smartphone pliant mais la firme a choisi de prendre son temps pour assurer son développement.

Le produit a fait l'objet de multiples rumeurs mais les dernières fuites, un peu plus détaillées, laissent entendre que le smartphones est finalisé et prêt à passer à l'étape commerciale.

L'année 2023 semble correspondre à la fenêtre de tir pour ce premier modèle pliant et le site WinFuture affirme que l'événement Google I/O du 10 mai sera le point de départ pour des annonces.

Pixel Fold : réservez votre mois de juin

C'est là que Google devrait dévoiler un smartphone Pixel 7a, habituelle addition en milieu de gamme de la série Pixel, mais aussi un smartphone Pixel Fold pliant. Ce serait bien le nom final du modèle et sa commercialisation en Europe serait prévue pour le mois de juin.

WinFuture note qu'un revendeur l'a déjà dans sa base de données, avec une capacité de stockage de 256 Go et deux coloris : Carbon ou Porcelain. Le Pixel Fold se positionnera sur le segment ultra premium et pourrait être proposé aux alentours de 1700 €, c'est à dire au niveau du Galaxy Z Fold4 de Samsung.

On parle toujours d'un smartphone doté d'un affichage souple pliable interne de 7,69 pouces de diagonale une fois déplié, et d'un affichage externe de 5,79 pouces, avec à bord sans doute une puce Google Tensor G2.

Pixel 7a, l'addition utile aux Pixel

De son côté, le Pixel 7a sera proposé avec 128 Go d'espace de stockage et dans des coloris bleu, noir et blanc. Il devrait se situer autour de 500 € et arriver sur les marchés durant la première quinzaine du mois de juin.

Il devrait offrir un affichage de 6,1 pouces FHD+ avec rafraîchissement 90 Hz et un processeur Google Tensor G2 avec à l'arrière un double capteur photo comprenant un module principal de 64 mégapixels et un ultra grand angle.