Commençons avec le mini PC OUVIS GK3 Plus (2024).

Il embarque un processeur Intel Alder Lake N95 avec 4 cœurs, 6 Mo de cache L3 et une fréquence pouvant atteindre 3,4 GHz.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 512 Go extensible jusqu'à 2 To.

Avec ses 2 ports HDMI et son port VGA, le GK3 Plus peut afficher sur trois écrans simultanément en 4K 60 Hz.

Il prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 et intègre également un port LAN 1000 Mb/s.

Le mini PC OUVIS GK3 Plus version 2024 est proposé à 149,99 € avec le code NNNFRGK3P sur Geekbuying avec la livraison gratuite de Pologne.







