Avec l'événement Google I/O, la firme de Mountain View va faire le point sur un certain nombre de projets en cours de développement. ChatGPT oblige, il devrait être beaucoup question d'intelligence artificielle et d'intégration d'IA dans son moteur de recherche.

L'événement devrait aussi être le moment pour plusieurs annonces hardware. Le smartphone Pixel 7a devrait faire son apparition aux alentours de l'événement tandis que le Pixel Fold, son premier smartphone pliant, va peut-être enfin voir le jour.

Google va-t-il montrer le Pixel 8 en avance ?

Mais Google pourrait aussi dévoiler les premières informations autour de la prochaine série de smartphones Pixel 8. On se souvient que l'an dernier, la firme avait montré le design de son smartphone Pixel 7 et donné quelques indications sur ses caractéristiques.

Credit : OnLeaks / MySmartPrice

Elle pourrait faire de même cette année pour la Google I/O 2023 mais, dès à présent, des rendus détaillés du futur Pixel 8 ont émergé sur le Web. On les doit au leaker OnLeaks et au site MySmartPrice.

Ils révèlent que Google maintiendra logiquement les grandes lignes du style des Pixel avec son bandeau arrière logeant deux capteurs photo (sans doute grand angle et ultra grand angle, le Pixel 8 Pro ajoutant le téléobjectif).

Nouveau processeur Google Tensor

Le smartphone devrait offrir des angles plus arrondis et se faire plus compact avec un affichage ramené à une diagonale de 5,8 pouces et des dimensions réduites de 150,5 x 70,8 x 8,9 mm. On trouvera toujours un poinçon centré dans l'écran pour le capteur photo avant.

Le Pixel 8 Pro devrait lui aussi offrir une diagonale plus petite que le Pixel 7 Pro. Pixel 8 et Pixel 8 Pro profiteront d'un nouveau processeur Google Tensor G3 toujours conçu en collaboration avec Samsung sur la base des Exynos mais dopé à l'intelligence artificielle.